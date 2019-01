La OFJ estrena nueva batuta

Jesús Medina Villarreal es el nuevo director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ). El maestro viene de cumplir un ciclo de nueve años al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. “Fui miembro, soy violinista y toqué un tiempo en esta orquesta”, platicó en entrevista en las instalaciones de la Secretaría de Cultura. El director cumplió sus metas con la orquesta neoleonesa: crecimiento en calidad y en proyección (frente al público de Nuevo León y de gira), además del ciclo de sinfonías de Gustav Mahler. “Pienso que la parte más alta de la estancia en Monterrey fue cuando hicimos la Octava Sinfonía, la Sinfonía de los Mil. Yo siendo regio no me imaginaba tocar esa sinfonía en Monterrey”.

Del reto con la OFJ, comentó: “Tenemos como función básica mantener el nivel, hacerlo crecer, difundir la música de compositores jaliscienses, la presentación de músicos jaliscienses con su orquesta. Es su casa… Esta orquesta es una de las mejores del país, tal vez de Latinoamérica… Al ser nosotros pertenecientes al Gobierno de Jalisco debe ser una orquesta no solo de Guadalajara y el área conurbada, sino realmente salir a municipios, dar a conocer la música. Salir a un centro comercial y pegarles una sorpresa a la gente, presentar a la filarmónica: muchos de ellos será la primera vez que nos escuchen”.

Giovana Jaspersen, secretaria de Cultura, recordó cómo fue el proceso de selección: “Teníamos muy claras las cosas que estábamos buscando: un director que pudiera mantener la calidad artística, que tuviera mucha experiencia en México y en el extranjero… Necesitábamos un director que pudiera cumplir todas estas líneas, pero que también pudiera compartir con nosotros la función social de la orquesta: para quién estamos haciendo música, la vocación de una orquesta en su mayor parte auspiciada por el Estado”.

Para la decisión, la SC escuchó las propuestas de directores, compositores y directores de festivales, todos ellos con conocimiento de la OFJ: “Recibimos gran cantidad de perfiles y de sugerencias. Hicimos la revisión”, agregó Jaspersen. Ayer miércoles sesionó por primera vez el comité en esta administración: “Instalamos el comité y presentamos las propuestas que habíamos recibido y pusimos a su consideración el perfil del maestro”, señaló la funcionaria.

Otro factor que se tomó en cuenta para la elección fue el conocimiento previo de la orquesta y sus músicos, algo en lo que Medina Villarreal es experto, pues de 2016 a 2018 condujo “El Cascanueces” frente a la OFJ: “Hablo con conocimiento, hemos trabajado juntos. Se nota el profesionalismo, el espíritu con el que tocan, la pasión. No quiero gente que nada más llega y toca, la función no es nada más tocar, es compartir, que la gente sienta que le enviamos la música. Me gustan las orquestas que se entregan, muy participativos durante los conciertos”, remató Jesús Medina.

Llegará una nueva concha acústica

El Teatro Degollado, hogar de la OFJ, recibirá la primera temporada 2019 con la infraestructura renovada: “Por ahora el teatro entrará a una sesión de cambio de maquinaria teatral, así como la instalación de la nueva concha acústica. Ayudará a que la orquesta suene mejor. Ese proceso termina el 16, 17 de febrero. No quisimos empezar antes con la concha acústica vieja o incompleta. Esperamos a que termine bien y a empezar con todo nuevo”, indicó Villarreal. Aproximadamente dentro de diez días se publicará el programa y las fechas de los conciertos de la OFJ. La fecha tentativa para arrancar con la temporada es el jueves 21 de febrero.

Renovarse o morir

Giovana Jaspersen abundó en las mejoras que debe tener la gestión de la orquesta, como el hecho de que en la administración anterior la orquesta no tocó un solo programa donde hubiera piezas de mujeres compositoras, salvo en el concurso de composición: “La programación que tenemos de la orquesta es también una posibilidad de poner ciertos temas a discusión, formar los públicos con ciertos enfoques concretos que al Estado nos interesan. Y también de descentralizar los espacios en los que se presenta”. En lo administrativo, el martes pasado se anunció el inicio de una auditoría por la Contraloría del Estado: “El tema del patronato es nuestro siguiente punto en relación al proceso”. Hay posibilidad de replantear el patronato en una nueva etapa.

Hablemos del sueldo

Una de las polémicas que enfrentó la administración anterior fue el sueldo que percibió Marco Parisotto (director de la OFJ anterior), el cual estaba tasado en dólares, por lo que a la pregunta de cómo quedaron definidos los ingresos de Villarreal, es la propia secretaria la que explica: “Es un nuevo esquema mixto. Estudiamos cómo se tasan las contrataciones de los directores de orquesta alrededor del mundo. Hicimos una propuesta con un esquema mixto, una parte recae en el Gobierno del Estado, otra en el patronato de la orquesta, otra es una variable porcentual de la taquilla de ingreso del año inmediatamente anterior (parte de su sueldo se compone de la taquilla), otra parte es una variable es la cantidad de conciertos al frente (si hay más conciertos sus ingresos serán mayores)”.

Se busca que entre los conciertos extra haya fechas fuera de Jalisco y fuera de México: “La orquesta también es una embajadora de compositores jaliscienses, algo que queremos destacar mucho: la presencia de músicos y compositores jaliscienses descansa en la orquesta, es el mejor escenario”, agregó el nuevo director.