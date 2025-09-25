Jueves, 25 de Septiembre 2025

Experimenta una nueva cara del arte en Temporal

La Semana del Arte en Guadalajara, se celebrará del 24 al 28 de septiembre en el Exconvento de Santa Tere

Engrosando las actividades artísticas que se vivirán este fin de semana en la ciudad, se celebrará también la primera edición de “Temporal”, un encuentro donde el arte contemporáneo, la gastronomía y la moda se unen en un mismo espacio. Más de 30 artistas de México y otros países del mundo forman parte de esta experiencia en el marco de la Semana del Arte en Guadalajara, y se celebrará del 24 al 28 de septiembre en el Exconvento de Santa Tere, un recinto legendario con siglos de historia, que ha sido cuartel, escuela socialista, club nocturno, y ahora un nuevo espacio donde se conjugará el arte de hoy. 

Que Temporal celebre su primera edición en este espacio es abrir un diálogo entre el pasado y el presente, resignificando el ayer, pero también abriendo la puerta a la posibilidad de reinventarse y renovarse para las necesidades artísticas y culturales de nuestros tiempos. Temporal ofrecerá estética, música, coctelería, curaduría de alimentos, de vestimentas y expresiones artísticas de todo tipo. 

Temporal se presenta como una plataforma colectiva y abierta, un nuevo recinto que pretende dejar huella en Guadalajara, buscando el arte como algo multidisciplinario, sin limitaciones, una congregación de artistas, galerías, diseñadores, chefs, editores, creando un ecosistema vivo y variado que busca incentivar la interacción, la conversación, y así, la creatividad. Pero sobre todo, una primera edición que celebra lo nuestro, nuestro arte, nuestra alma y cultura, en los artistas que escriben el presente a diario.

