Engrosando las actividades artísticas que se vivirán este fin de semana en la ciudad, se celebrará también la primera edición de “Temporal”, un encuentro donde el arte contemporáneo, la gastronomía y la moda se unen en un mismo espacio. Más de 30 artistas de México y otros países del mundo forman parte de esta experiencia en el marco de la Semana del Arte en Guadalajara, y se celebrará del 24 al 28 de septiembre en el Exconvento de Santa Tere, un recinto legendario con siglos de historia, que ha sido cuartel, escuela socialista, club nocturno, y ahora un nuevo espacio donde se conjugará el arte de hoy.

Que Temporal celebre su primera edición en este espacio es abrir un diálogo entre el pasado y el presente, resignificando el ayer, pero también abriendo la puerta a la posibilidad de reinventarse y renovarse para las necesidades artísticas y culturales de nuestros tiempos. Temporal ofrecerá estética, música, coctelería, curaduría de alimentos, de vestimentas y expresiones artísticas de todo tipo.

Temporal se presenta como una plataforma colectiva y abierta, un nuevo recinto que pretende dejar huella en Guadalajara, buscando el arte como algo multidisciplinario, sin limitaciones, una congregación de artistas, galerías, diseñadores, chefs, editores, creando un ecosistema vivo y variado que busca incentivar la interacción, la conversación, y así, la creatividad. Pero sobre todo, una primera edición que celebra lo nuestro, nuestro arte, nuestra alma y cultura, en los artistas que escriben el presente a diario.

