La voz de Paco Padilla revive a los escritores jaliscienses en la Biblioteca Juan José Arreola

La música y la literatura se entrelazaron este jueves en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, donde el cantautor tapatío Paco Padilla ofreció una velada íntima dentro del ciclo “Los Jueves en la Arreola”, iniciativa que busca abrir un espacio mensual de encuentro cultural en la explanada del recinto.

Bajo el título “Tarde Bohemia con Paco Padilla”, la presentación inició alrededor de las 18:30 horas en el segundo piso de la biblioteca. El show rindió homenaje a la literatura jalisciense.

Antes de subir al escenario, Padilla compartió que su propósito era rescatar el legado de autores fundamentales a través de la música. “Esta tarde queremos hacer un homenaje a los escritores jaliscienses, esa es la idea de esta presentación”, expresó.

El programa retomó fragmentos del proyecto Todo está aquí, que Padilla trabajó hace 15 años junto con Hilda Morán del Castillo. Aquella propuesta musicalizó poemas de figuras como Elías Nandino, Juan José Arreola, Agustín Yáñez, Hugo Gutiérrez Vega, Juan Rulfo y Octavio Paz. Aunque en esta ocasión no se interpretó completo, el cantautor subrayó el valor de volver a traerlo al presente.

“Yo considero que es un trabajo que vale la pena volverlo a revivir no nada más para los jóvenes que no conocen esto, sino para las personas de nuestra generación, que a veces no sabemos quién es Elías Nandino o poetas como Hugo Gutiérrez Vega, que no son tan importantes como Rulfo, Arreola, Octavio Paz. La música y la literatura es una fórmula hermosa”.

Consciente de la trascendencia cultural de estas fusiones, Padilla recordó cómo otros artistas internacionales lograron difundir la obra de grandes poetas. “Grandes personajes trascendieron gracias a Serrat, es decir, hay muchos autores que gracias a los poetas empezaron a sonar, eso es muy importante”.

La invitación surgió de la relación cercana que el músico mantiene con María del Pilar García de Alba Zepeda, responsable del Área Infantil y Juvenil de la biblioteca. “Ella nos invitó a festejar el aniversario de la Biblioteca”, relató Padilla, quien aceptó con entusiasmo la oportunidad de participar en un programa que cada vez suma más actividades culturales.

El ciclo “Los Jueves en la Arreola” forma parte de la estrategia del recinto por consolidarse como un espacio vivo, donde además de la consulta y resguardo de acervos, el arte y la reflexión tengan lugar.

La programación continuará este viernes con la conferencia “Leamos este siglo”, a cargo de la divulgadora y docente Daniela Ayala, quien se presentará en el Auditorio José Cornejo Franco a las 17:00 horas dentro de las “Pláticas en la Arreola”. Su charla abordará la relevancia de fomentar el hábito de la lectura, el papel de las bibliotecas y la importancia de consolidar comunidades lectoras en México.

