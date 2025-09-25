Guadalajara es ciudad del arte. Arte en sus calles, arte público y comunitario al alcance de todos, arte en sus recintos más prestigiosos y santuarios de la cultura, es hogar permanente del arte y también refugio transitorio, ciudad que lo recibe siempre, que lo busca y lo transmite. La Perla Tapatía se prepara para una nueva edición de Estación Material, lo que traerá a los tapatíos una nueva aventura del arte contemporáneo en nuestro país.

Desde 2021, nuestra ciudad se convirtió en un nuevo punto de partida para las expresiones artísticas con la primera edición de Estación Material; nacida como una extensión itinerante de Feria Material, el encuentro más importante de arte joven en Ciudad de México, esta iniciativa surgió con la intención de descentralizar la escena artística nacional y abrir espacios para que nuevos públicos y creadores dialoguen en ciudades distintas a la capital.

Desde su debut, Estación Material dejó claro que no se trataba simplemente de “otra sede” de la feria madre, sino de un proyecto con personalidad propia. La feria se ha consolidado como un escaparate donde galerías, artistas emergentes y proyectos independientes encuentran un terreno fértil para presentar propuestas innovadoras, muchas de ellas nunca antes exhibidas.

A lo largo de sus ediciones, la ciudad tapatía ha sido anfitriona recurrente, con sedes que van desde espacios emblemáticos como Cerámica Suro hasta recintos adaptados especialmente para esta cita cultural. Cada volumen ha sumado más participantes y ha refinado su formato, incorporando exhibiciones experimentales, proyectos curatoriales y actividades paralelas que enriquecen la experiencia de los visitantes.

Este año, la cita se renueva con Estación Material Vol. 4, que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre de 2025 en la Plataforma de Arte Contemporáneo, en Guadalajara, donde artistas, galerías y proyectos de distintas latitudes convergerán nuevamente para ofrecer un panorama fresco y vivo, y descubrir así todas esas voces que están creando el arte de hoy. Plataforma será, nuevamente, el epicentro artístico de la ciudad.

Arte por toda la ciudad

La cuarta edición de Estación Material no solo ocupará la sede central en Plataforma, sino que se expandirá por toda Guadalajara con un ambicioso programa de exposiciones y actividades paralelas en algunos de los recintos culturales más importantes de la ciudad. El Museo Cabañas, ícono del patrimonio cultural de Jalisco, recibirá una de las muestras principales, con una propuesta que explora los cruces entre encuadre, mirada y memoria colectiva. También se integran a la agenda el Museo Raúl Anguiano (MURA) y el histórico Panteón de Belén, escenarios que aportan un diálogo entre la contemporaneidad artística y la carga simbólica de sus espacios.

La feria también contará con la presencia de las galerías y espacios de arte que dan vida cotidiana a la escena tapatía. Entre ellas figuran nombres reconocidos como CURRO, Travesía Cuatro, guadalajara90210, PALMA y Galería Tiro al Blanco, todos con propuestas individuales y colectivas de artistas nacionales e internacionales que confirman a Guadalajara como un epicentro de creación y experimentación. Espacios independientes como Enllamas, Casa Cristo, NAGG y Espacio Cabeza sumarán exposiciones y proyectos curatoriales que enriquecerán la experiencia del público.

“Por fin, algo bueno” de Stefan Sagmeister llega al Museo de Arte de Zapopan (MAZ)

La exposición “Por fin, algo bueno” de Stefan Sagmeister abrirá en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) con inauguración prevista para el 25 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas, y permanecerá abierta al público hasta el 1 de marzo de 2026. Se presentará en la Sala de Proyectos del museo como parte de su Programa de Diseño, Moda y Arquitectura, bajo la curaduría de José Antonio Sada.

La propuesta de Sagmeister parte de un giro hacia el optimismo informado: aunque vivimos bajo narrativas dominantes de crisis constante y pesimismo, la exposición invita a reflexionar sobre mejoras concretas que hemos alcanzado como sociedad en ámbitos como la salud, la alimentación o el bienestar general. Para ello, Sagmeister recurre a datos estadísticos, transformados visualmente en gráficas, instalaciones, esculturas y piezas intervenidas.

Durante la inauguración se llevará a cabo una visita guiada por el propio Sagmeister, quien compartirá con el público su visión y el proceso detrás de las piezas, demás de actividades paralelas, como la proyección del video inédito “Estudios para Ajolote” de la artista Melanie Smith, en coproducción con el Museo Jumex, seguido de un diálogo con la propia artista, la curadora Elena Sánchez McGregor y el curador Kit Hammons.

Esta exposición ofrecerá una experiencia multidimensional: recorrer salas donde confluyen arte, diseño y datos; observar piezas tridimensionales que dialogan con soportes históricos intervenidos; y leer visualizaciones gráficas que contrastan pasado y presente. Gracias a esta mezcla de rigor informativo y experimentación estética, “Por fin, algo bueno” promete abrir una mirada distinta hacia el mundo que habitamos.

Visita el sitio https://material-fair.com-/es/platform/estacion-material-vol-4/ para conocer más.

CT