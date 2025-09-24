Jalisco rinde homenaje a Alfredo R. Placencia por su 150 aniversario

La Secretaría de Cultura de Jalisco conmemorará este jueves 25 de septiembre los 150 años del nacimiento del poeta y sacerdote Alfredo R. Placencia, con la conferencia "Alfredo R. Placencia: un poeta de la patria", a cargo del ensayista y cronista Juan José Doñán. La actividad se llevará a cabo a las 19:00 horas en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen, con entrada libre.

Placencia, nacido en Jalostotitlán en 1875 y fallecido en Guadalajara en 1930, fue canónigo penitenciario y autor de obras como El libro de Dios y Del cuartel y del claustro. Su producción literaria combina la experiencia mística con un lenguaje de fuerza literaria, y ha sido reconocida como una contribución singular a la poesía mexicana de inicios del siglo XX.

El homenaje busca destacar la manera en que Placencia articuló la tensión entre obediencia y rebeldía, convirtiendo la contradicción en un recurso expresivo que caracteriza su obra. Según Doñán, “tal vez sea el poeta religioso más original que ha conocido la cristiandad, en la inteligencia de que nadie le ha hablado a Dios como él”.

Juan José Doñán, encargado del tributo, es ensayista y periodista cultural, con trabajos que incluyen El occidente de México cuenta (1995), Antología del cuento cristero (1993) y Oblatos-Colonias (2001). Su labor ha contribuido a documentar la historia cultural y las particularidades de la identidad jalisciense.

¡Conecta con la poesía de nuestro estado! ��



En homenaje a los 150 años del natalicio del poeta jalisciense Alfredo R. Placencia, te invitamos a esta conferencia impartida por Juan José Doñán, donde se hablará sobre las obras y el legado literario que nos dejó.



��️Entrada libre pic.twitter.com/ZhZe9GSnRo — Cultura Jalisco (@CulturaJalisco) September 23, 2025

YC