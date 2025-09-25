La comedia ¡Dios mío, hazme viuda, por favor! se presentará en Guadalajara con una propuesta que combina humor, crítica social y un elenco de lujo. La obra se presentará el próximo 8 de octubre, en el Teatro Galerías, con dos funciones, a las 19:00 y 21:15 horas.

Se trata de una adaptación teatral inspirada en el libro homónimo de Josefina Vázquez Mota, escrita y dirigida por Abril Mayett y producida por Rubén Lara. A diferencia del texto literario, la puesta en escena ofrece un guion completamente renovado, con una dinámica fresca y actual que busca generar tanto carcajadas como reflexión.

El reparto está integrado por Margarita Gralia, Azela Robinson, Anette Michel, Aleida Núñez y Nicole Vale, quienes interpretan a mujeres de distintas generaciones y experiencias de vida. El eje central de la historia gira en torno a un deseo de pedirle a Dios convertirse en viudas. Con esta premisa, la obra abre el debate sobre los roles de género, las relaciones de pareja y el empoderamiento femenino desde una mirada divertida y empática.

Durante los ensayos, Azela Robinson compartió en entrevista telefónica con EL INFORMADOR su entusiasmo por regresar a Guadalajara tras un año y medio de ausencia. “Estoy muy contenta de que vamos para Guadalajara, muy muy ilusionada y más en esta compañía en la que estoy con Margarita Gralia, Michelle, Aleida Núñez, Nicole Vale, cinco mujeres discutiendo entre mujeres cosas que normalmente no se escucha en una reunión social con los maridos, son cosas que hablamos entre nosotras”, expresó la actriz.

Esa intimidad que se traslada del terreno personal al escenario es uno de los grandes atractivos de la obra, pues permite al público asomarse a conversaciones cotidianas, honestas y hasta incómodas, pero siempre desde el filtro de la comedia.

Para Margarita Gralia, el montaje es una invitación directa al público femenino, aunque aclara que los hombres también están incluidos. “Es un llamado a las mujeres para ser dueñas de su vida, que vengan las mujeres con sus maridos, que no es contra los hombres, que quede claro. Al contrario, a mí me encantan. Así que vengan con los maridos, porque se van a divertir”, dijo con humor.

Gralia enfatiza que la obra se sostiene sobre un mosaico de generaciones y que esa diversidad es lo que permite que cualquiera en la audiencia pueda identificarse con alguna de las historias. La actriz también resaltó que lo que más la motivó a aceptar el proyecto fue la calidad humana y profesional del elenco. “A mí lo que más me atrajo de esto es el grupo con el que estoy, porque a todas las quiero mucho. Es la primera vez que presentamos esta obra, es estreno, no se había presentado antes. Esta es una obra muy dinámica, muy moderna, muy actual y es estreno, los únicos que han visto la obra han sido ensayos, gente allegada nuestra, y les ha encantado”.

Quien también se mostró emocionada por llevar esta puesta en escena a Jalisco fue Aleida Núñez, originaria de Lagos de Moreno. La actriz compartió que los ensayos han sido un proceso exigente pero profundamente enriquecedor. “Es una gran experiencia, la hemos vivido desde los ensayos, lo que queremos es que la gente se vaya con una experiencia increíble. No es una obra feminista, es muy femenina”, señaló.

Núñez explicó que la obra ofrece un abanico de situaciones que reflejan distintas etapas de la vida amorosa y familiar. “Cada una de las actrices pertenecemos a diferentes edades, épocas, experiencias de vida, con parejas, con esposos, con novios. Todo eso lo vamos a ir proyectando como con anécdotas dentro de la historia y lo mejor de todo es que seguramente es una obra que, aparte de hacerte reír, también te va a crear conciencia de qué puedes cambiar para ser una mejor mujer, una mejor pareja”.

En cuanto a su personaje, detalló: “Violeta es una mujer libre, independiente, directora de cine, muy empoderada. No está casada, pero ha tenido parejas importantes en su vida. Es una mujer que siempre va hacia adelante, aunque también le ha ido mal en cuestiones del amor. Ya verán dentro de la historia, no les puedo decir más porque si no después ya no va a ser sorpresa”.

Una gira nacional

El montaje iniciará su recorrido hoy en Mexicali y contempla más de 25 ciudades de la República Mexicana, entre ellas Guadalajara como una de las plazas más esperadas. La función tendrá una duración aproximada de una hora con cuarenta y cinco minutos.

CT