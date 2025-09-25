Daniel Hidalgo, nuevo presidente de la AMACC para el periodo 2025-2027

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció a Daniel Hidalgo como su presidente para el periodo noviembre de 2025 a octubre de 2027, con lo que inicia una nueva etapa al frente de la institución que organiza los Premios Ariel y promueve el cine nacional.

Compositor y productor musical, Hidalgo se ha especializado en la creación de bandas sonoras para cine, teatro y televisión. Su trabajo ha acompañado proyectos clave de la cinematografía mexicana contemporánea, como Amores perros de Alejandro González Iñárritu y El alcalde de Carlos Rossini, Emiliano Altuna y Diego Osorno, ambas nominadas al Ariel por Mejor Música Original. En teatro, ha musicalizado obras como eXtras de Sabina Berman y La noche en que raptaron a Epifania, con la que obtuvo el Premio Silvestre Revueltas.

Su labor en el ámbito sonoro también ha sido reconocida en distintos momentos. En 2000 recibió el Ariel al Mejor Sonido por Del olvido al no me acuerdo de Juan Carlos Rulfo y, más recientemente, en 2022 fue galardonado con el premio al Mejor Diseño Sonoro de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro por Tártaro, dirigida por David Psalmon.

Además de su trabajo en el cine y el teatro, Hidalgo ha incursionado en proyectos de radio-arte, radio-teatro e instalaciones sonoras. Entre ellos destacan Del otro lado de la pared de Flavio González Mello, la instalación 7 akunsticas y un cuarto presentada en la Segunda Bienal Latinoamericana de Radio, así como la exposición multimedia H2ODF, resultado de tres años de trabajo para el Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Formado en el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM), complementó su perfil académico con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Desde muy joven inició su faceta como docente y ha impartido clases en instituciones como la Universidad del Claustro de Sor Juana, la propia Ibero y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

En 2015 fundó la casa productora LIPA, Laboratorio de Investigación y Producción Audiovisual, desde donde ha trabajado como productor asociado en 11 largometrajes y ha desarrollado proyectos de cine, series y pódcast. En 2023, la compañía abrió un departamento dedicado a investigación y producción con inteligencia artificial, ofreciendo servicios creativos, empresariales y de capacitación.

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y de la propia AMACC, Hidalgo asumirá la presidencia con una trayectoria que une música, cine, investigación académica y exploración tecnológica, elementos que lo perfilan como una figura con visión amplia para fortalecer el rumbo de la Academia en los próximos dos años.

MF