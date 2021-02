7 The Weeknd, breve y en solitario

The Weeknd fue el encargado de amenizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2021. Con siete canciones que interpretó en poco menos de quince minutos de presentación, fue el único cantante en aparecer en el estadio, contrario a los rumores que circularon los días previos.

Los temas que entonó fueron "Starboy", "The Hills", "I Can't Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears", "Earned It" y "Blinding Lights". En cada tema la escenografía se fue modificando, en momentos con un constante trabajo de cámaras en la producción.