Los Buccaneers de Tampa Bay fueron muy superiores de principio a fin a los Chiefs de Kansas City y con marcador de 31-9 consiguieron de la mano de Tom Brady su segundo trofeo Vince Lombardi.

Con una gran actuación de la defensiva que blanqueó por completo a un Patrick Mahomes que corrió por su vida durante todo el partido.

Brady lanzó un par de pases de touchdown a su viejo amigo Rob Gronkowski y otro a su camarada Antonio Brown para sentenciar el histórico Super Bowl 55 en casa de Tampa Bay.

Tom Brady, el mejor quaterback de todos los tiempos, extendió su récord de conquistas del Super Bowl. Ahora son siete coronas en 10 intentos, el primero ajeno a la tutela del entrenador de los Patriots Bill Belichick.

Vigente más que nunca a sus 43 años, Tom Brady eclipsó su récord del jugador más longevo que se consagra campeón del Super Bowl y de paso emuló a Peyton Manning como los únicos mariscales de campo que se han proclamado campeones de la NFL con múltiples franquicias.

Super Bowl 2021: The Weeknd apareció sin invitados en el medio tiempo

AP Photo/Ashley Landis

El estadio Raymond James recibió el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021 con The Weeknd, cantante canadiense que interpretó siete canciones en poco menos de quince minutos de presentación.

Contrario a los rumores que circularon los días previos, al músico no lo acompañaron invitados especiales. Los temas que entonó fueron "Starboy", "The Hills", "I Can't Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears", "Earned It" y "Blinding Lights". En cada tema la escenografía se fue modificando, en momentos con un constante trabajo de cámaras en la producción.

Con información de AP