Portada: Anuario 2023

Desde enero de 2023, se empezaron a escribir nuevas historias como la fiesta de Santino Villaseñor, recibidos por Santiago Villaseñor y Mario Michel en una increíble celebración de cumpleaños con el tema de Mickey Mouse; ya para febrero tuvimos la oportunidad de estar en una comunión de cuento de hadas de Jualiana y Dominica Vázquez en el jardín Trasloma; también estuvimos en Tiffany Wonders, realizado en marzo, donde se presentó una colección de gemas, diamantes y piezas de diseñadores. Nos encantan son las bodas, así que en el día más feliz de Dani Preciado y Alfonso Ledesma nos hicieron partícipes de este gran momento en abril, que tuvo como escenario el imponente lago de Chapala. Es increíble ver los outfits que lucen los asistentes en los festivales musicales como ocurrió con Akamba en mayo, mes en el que también se realizó el MercedesBenz Fashion Week con la presencia de las diseñadoras tapatías Julia y Renata, con una pasarela en Cerámica Suro. En junio se lucieron los vestidos más lindos y un ambiente que nos contagió en la Graduación del Alpes San Javier. Todo el año vamos a cumpleaños muy originales y divertidos, uno de ellos fue Cesar’s 40th Bday Pachanga On the Water, organizado por Paulo Orendain en las playas de Puerto Vallarta para César Caudillo. Una inauguración muy glamourosa fue la de Origen 438 Hotel Luxury Boutique Hotel en el corazón de la ciudad en el mes de agosto con importantes personalidades. Nos encantan los eventos deportivos y el tenis fue muy especial en septiembre con la Purple Carpet del Gdl Open Akron 2023 donde pudimos retratar a las tenistas del WTA 1000 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas con emociónate Welcome Players para recibirlas. Los mexicanos tenemos una manera muy particular de ver a la muerte y Calaverandia representó en su parque temático todos los matices de una tradición que nos fascina . La moda es otro de nuestros grandes temas y tuvimos la oportunidad en noviembre de disfrutar el UGGA Fashion Night en el Guadalajara Country Club para realizar nuevamente una de las pasarelas que ya es un clásico para seguir celebrando el diseño mexicano. Para cerrar con broche de Carlos Rivera engalanó una cena con causa y deleitó con su voz en el Museo Cabañas para realizar un concierto a beneficio de la niñez y adolescencia del estado de Jalisco.

