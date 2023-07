El pasado 7, 8 y 9 de Julio en las hermosas aguas de Puerto Vallarta se llevó a cabo la celebración titulada “Cesar’s 40th Bday Pachanga On the Water”. Un fin de semana lleno de amigos, familia, buena música, originales shows, excelente coctelería, arquitectura y arte contemporáneo pero sobre todo Mucho Amor.

El viernes 7 “Ice Breaker” los invitados brindaron con Tequila 1800 en la Oficina de Proyectos Culturales a vivir su actual exposición titulada “Queer / Cuir” en donde además pudieron vivir increíbles performances de los creadores del festival emergente “La Rave del Orgullo” y miembros de la famosa Kiki House of Minerva.

Para el sábado 8 de julio los más de 100 invitados Tapatíos y extranjeros vivieron un día de celebración en el agua a bordo del Catamarán Santa María II para después llegar al nuevo y exclusivo place to be Akali Beach Club. Los increíbles beats del día estuvieron a cargo de Dj Ninja, Soul in Beats. El original show protagonizado por les talentoses Chili Drag, Evan Rex, Negra Conda, Diva Nova y Fofovich durante la increíble puesta de sol vallartense dejo a los invitados boquiabiertos. Para comer los invitados disfrutaron de las delicias del Chef Díaz y su proyecto cantarito, mientras que la coctelería estuvo a cargo de Tequila 1800 y Cerveza Minerva. Después de 10 horas de navegar, brindar, nadar y bailar los invitados regresaron a Puerto Vallarta para prepararse para la despedida al día siguiente en Casitas Maraika.

El domingo 9 y para cerrar celebraron la famosa “Recovery Party” presentada por Cerveza Minerva, Naturalit, Magaeh drink y las delicias del espectacular proyecto culinario orgánico “Cocina de Fuego”, fueron los encargados de chiquear a los invitados durante seis horas deliciosas amenizada por los alucinantes beats de los Dj's Yey Aviv y Berna Barranqui. Con el famoso servicio de Casitas Maraika, los sobrin@s del festejado pudieron divertirse con las actividades organizadas especialmente para ellos a cargo de “Kidddo” (home child care).

Sin dudas será un fin de semana inolvidable para Cesar Caudillo y su esposo Paulo Orendain quien fue el encargado de organizar todo bajo la increíble coordinación de su equipo de Propom PR y Propom FILMS.

Los festejos: Las ubicaciones fueron en Akali Beach, Oficina de Proyectos Culturales de Puerto Vallarta y Casitas Maraika.

Highlights: La línea grafica para el cumpleaños estuvo a cargo de la artista emergente Andy Panda Rodríguez con su proyecto Selmas.

RA