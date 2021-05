Las + Informador: Las noticias del 27 de mayo de 2021

1 “El falso mesías”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue el protagonista de la portada de la revista británica The Economist, en su versión de América Latina en donde aseguran que el Mandatario es "el falso mesías de México".

El artículo que acompaña a la portada asegura que "en un mundo plagado de populistas autoritarios, el Presidente de México de alguna manera ha escapado del centro de atención" pues dicen que "carece de algunos de los vicios de sus pares populistas. No se burla de los homosexuales, no golpea a los musulmanes ni incita a sus seguidores a incendiar el Amazonas. A su favor, habla en voz alta y a menudo en nombre de los que no tienen dinero en México, y no es personalmente corrupto", pero aseguran que "es un peligro para la democracia mexicana".