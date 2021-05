The Economist dedica su portada a AMLO y lo llama "El Falso Mesías"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el protagonista de la portada de la revista británica The Economist, en su versión de América Latina en donde aseguran que el Mandatario es "el falso mesías de México".

El artículo que acompaña a la portada asegura que "en un mundo plagado de populistas autoritarios, el Presidente de México de alguna manera ha escapado del centro de atención" pues dicen que "carece de algunos de los vicios de sus pares populistas. No se burla de los homosexuales, no golpea a los musulmanes ni incita a sus seguidores a incendiar el Amazonas. A su favor, habla en voz alta y a menudo en nombre de los que no tienen dinero en México, y no es personalmente corrupto", pero aseguran que "es un peligro para la democracia mexicana".

TWITTER / @TheEconomist

La publicación también asegura que el desprecio que ha mostrado López Obrador por las leyes es parte de la importancia de las elecciones del próximo 6 de junio:

“Los votantes tienen la oportunidad de frenar a su Presidente rechazando a su partido, Morena. No está claro si lo harán. La mayoría está insatisfecha con la forma en que se está administrando el país, pero el 61% aprueba al propio López Obrador".

The Economist retoma temas como las consultas populares que ha hecho AMLO para decidir temas como el de cancelar el aeropuerto de Texcoco, construir un gasoducto e incluso la decisión de juzgar o no a ex presidentes. Asegura que estas consultas las hace seleccionando a un pequeño grupo que sabe terminará por darle la razón.

Esta no es la primera vez que un mandatario mexicano levanta polémica por aparecer en una portada, lo mismo sucedió con Enrique Peña Nieto cuando la revista TIME publicó una edición en la que aseguraba que el presidente priista estaba "Salvando a México".

OA