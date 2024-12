¿Cómo te iniciaste en la repostería?

“Desde pequeña he tenido un gusto y pasión por la repostería. Suelo decir que tengo ´un corazón pastelero que me inspira al momento de estar cocinando y crear recetas. Mi abuelita me platica que mi bisabuelo era repostero y tenía la capacidad de crear un postre nuevo todos los días sin necesidad de un recetario".

Mariana Sánchez de Make Bakery. GENTE BIEN JALISCO

