¿Cuál es el concepto de Make Bakery?

“Se basa en crear postres que despierten recuerdos acogedores del hogar, combinando tradición con un toque moderno y en tendencia. Nos enfocamos en utilizar ingredientes de alta calidad para garantizar un sabor auténtico y memorable. Además, nos encanta innovar, desarrollando versiones únicas de postres virales de todo el mundo, siempre con nuestro sello personal. Buscamos que cada creación sea deliciosa, visualmente atractiva y manteniendo siempre la esencia de la sencillez y la calidez”.

¿Cómo te iniciaste en la repostería?

“Desde pequeña he tenido un gusto y pasión por la repostería. Suelo decir que tengo ´un corazón pastelero´ que me inspira al momento de estar cocinando y crear recetas. Mi abuelita me platica que mi bisabuelo era repostero y tenía la capacidad de crear un postre nuevo todos los días sin necesidad de un recetario. Aunque no haga una receta distinta cada día, no tengo dudas de que heredé su pasión y habilidades culinarias. Maké Bakery comenzó en el 2017 cuando yo tenía 16 años, en ese entonces vendíamos pasteles personalizados con fondant, ahora solo vendemos postres artesanales. Mi mamá es mi socia y mi mayor ejemplo a seguir. Todo despegó cuando hace un año decidí abrir mi cuenta de TikTok y compartir mi pasión e historia con los demás. Hoy en día, somos más de 386K seguidores en TikTok”.

¿Con qué otra actividad combinas tu trabajo?

“Cuando no estoy con las manos en la masa o creando contenido para redes sociales, disfruto pasar tiempo con mi familia y amigos. Me esfuerzo por llevar un balance entre el trabajo y mi vida personal. Por lo mismo, hago barre y pilates como ejercicio antes ir a trabajar. Un hobbie que comparto con mi esposo es cocinar platillos salados y lo transformamos en una cita”.

¿Cómo es tu propuesta, a diferencia de las pastelerías o reposterías que hay en Guadalajara?

“La presentación y propuesta de nuestros postres son nuestro sello. Nos gusta darle un twist a lo tradicional. Cómo sería nuestro brownie inyectado con nutella o nuestro cheesecake de lotus conformado por distintas capas entre ellas betún de lotus, pan de calabaza, topping de queso crema con galleta de lotus, entre otros. Además, no escatimamos en la cantidad ni calidad de nuestros ingredientes. Incluso adquirimos una cantidad importante de productos importados para garantizar el sabor y calidad que deseamos. Innovar es parte del ADN de nuestra marca y por lo mismo nos esforzamos por seguir sorprendiendo a nuestros clientes. Parte de esto, incluye nuestra nueva máquina expendedora de pasteles”.

¿Cuál es tu top 5 de postres?

1. Brownies

2. Cupcake de Lotus

3. La galleta de chocolate blanco y chocolate de leche.

4. El pastel Kini de nuez con dulce de leche

5. La rosca Maké de chocolate Kínder.

Eliges postres de temporada, ¿qué nos puedes recomendar en esta Navidad?

“Las trenzas son especiales para esta temporada y no pueden faltar en la cena navideña. Tenemos tres sabores, nuez, nutella y manzana canela. Durante siete años consecutivos hemos hecho sold out, porque son una delicia”.

En este tiempo, ¿seleccionas ciertos ingredientes?

“Claro, sabores otoñales como el pumpkin spice y mucha nuez no pueden faltar”.

¿Tienes algún proyecto actualmente que nos quieras compartir?

“¡Sí! Hace menos de un mes lanzamos nuestra primera máquina expendedora de pasteles en el centro comercial Punto Sur. Es la primera máquina de pasteles en Guadalajara y me llena de emoción poder estar presente en otro punto de la ciudad con esta propuesta innovadora y disruptiva. La máquina cuenta con una pantalla “touch”, video y sonido! Vendemos algunos de nuestros sabores icónicos en presentación individual y fácil de transportar. Se les suele llamar ´cuchareables´ porque están diseñados para tener que comerse dentro del mismo envase con la ayuda de una cuchara. Son prácticos, deliciosos y los puedes llevar a cualquier lado”.

Nombre: Mariana Sánchez Riebeling.

Edad: 23 años.

Profesión: Licenciada en Administración y Hospitalidad.

Redes sociales: @marianasanch_ @makebakery.gdl

Mariana Sánchez Riebeling.

+ de Mariana:

Postre: Galleta Levain de chispas de chocolate semiamargo con nuez.

Música: Dancing Queen, Unwritten o música de los 80! Cualquier canción que me haga bailar.

Perfume: Tom Ford Soleil Blanc.

No sales sin: Mis micrófonos DJI.

App: CapCut.

Serie: Prison Break.

Dulce o salado: Dulce.

Momento favorito del día: Probar los postres.

El mejor consejo para hornear: Registra todo, te va a facilitar estandarizar y llevar un control. Confía en tu intuición o en mi caso “mi corazón pastelero”.

Frase: Un millón se empieza con uno.

