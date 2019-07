+ Informador: Las noticias del 8 de julio de 2019

1 Rechazan cita a declarar

Un juez federal rechazó la petición de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, de citar al ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a declarar como testigos a su favor.

El abogado de Lozoya anunció que presentará un recurso de queja en contra de dicha decisión.

En la prueba testimonial ofrecida por la defensa de Lozoya también incluía citar a declarar a más de 10 ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, entre los que se cuentan al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza ex titular de la Comisión Federal de Electricidad.