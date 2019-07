Juez niega citar a Peña Nieto y Videgaray como testigos de Lozoya

Un juez federal rechazó la petición de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, de citar al ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a declarar como testigos a su favor.

El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México rechazó la prueba testimonial ofrecida por la defensa de Lozoya que incluía citar a declarar a más de 10 ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, entre los que se cuentan al ex secretario de Energía (SE), Pedro Joaquín Coldwell; Enrique Ochoa Reza ex titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Miguel Messmacher, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP y José Manuel Carrera Panizzo, ex director de PMI Internacional, filial de Pemex, entre otros.

De acuerdo con Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, el juez de amparo indicó que dicha prueba debe ser ofrecida ante el juez de control del Reclusorio Norte que libró la orden de aprehensión contra su cliente por el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, el abogado explicó que esto no es posible porque se requiere que Lozoya sea vinculado a proceso, lo que no ha ocurrido, por lo que anunció que presentará un recurso de queja en contra de dicha decisión.

OA