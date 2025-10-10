Xiaomi 15T llega a México: Precio y características

Xiaomi ha ampliado su catálogo en México con el lanzamiento oficial de los Xiaomi 15T y 15T Pro, dos smartphones que destacan por su diseño avanzado, especificaciones de alto nivel y precios competitivos. Presentados el 9 de octubre de 2025, estos modelos refuerzan la presencia de la serie T en el país, impulsada por la gran aceptación de la marca en sectores como telefonía, automoción y dispositivos inteligentes.

Conectividad avanzada y experiencia fluida

Uno de los principales atractivos de la serie 15T es su enfoque en conectividad de última generación. Ambos dispositivos integran la Super Antenna Array, una matriz de antenas inteligentes que analiza hasta 16 escenarios distintos para ofrecer la mejor conexión posible, evitando interrupciones en la señal.

Además, el modelo Pro incorpora el nuevo Sintonizador Surge T1S, que optimiza la recepción de señales clave como WiFi, Bluetooth, GPS y red celular, lo que mejora notablemente el rendimiento general y la integración con funciones de inteligencia artificial (IA).

Potencia MediaTek y pantallas de alta gama

En su interior, los nuevos Xiaomi 15T están equipados con procesadores MediaTek de última generación:

Xiaomi 15T: Dimensity 8400 Ultra (4 nm), NPU 880, 12 GB de RAM

Xiaomi 15T Pro: Dimensity 9400+ (4 nm), NPU 890, 12 GB de RAM

Ambos modelos ofrecen una experiencia visual premium gracias a su pantalla AMOLED LTPO de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K, brillo máximo de 3,200 nits y tasa de refresco de 120 Hz en el 15T y 144 Hz en el 15T Pro. Todo protegido con resistente Gorilla Glass 7i.

Precios y disponibilidad en México

La nueva serie 15T llega al mercado mexicano en varias configuraciones de almacenamiento y colores:

Xiaomi 15T (512 GB) – 13 mil 999 pesos

Colores: Oro Rosa, Negro y Gris

Colores: Oro Rosa, Negro y Gris Xiaomi 15T Pro (512 GB) – 18 mil 999 pesos

Colores: Oro Moca, Negro y Gris

Colores: Oro Moca, Negro y Gris Xiaomi 15T Pro (1 TB) – 20 mil 999 pesos

Colores: Oro Moca, Negro y Gris

Inteligencia artificial potenciada por HyperOS

Los dos modelos integran el sistema operativo Xiaomi HyperOS, con el motor Hyper AI, que permite funciones inteligentes como:

Escritura y reconocimiento de voz con IA

Búsqueda visual con Circle to Search

Intérprete multilingüe

Fondos de pantalla animados

Asistente creativo

Integración con Google Gemini

Estas herramientas mejoran la productividad y ofrecen una experiencia de usuario más personalizada.

Fotografía profesional con lentes Leica

Xiaomi continúa su alianza con Leica para elevar la fotografía móvil en ambos dispositivos:

Xiaomi 15T

Lente principal: Leica VARIO-SUMMILUX 50 MP, apertura f/1.7, OIS

Telefoto: 50 MP, f/1.9

Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, FOV 120°

Cámara frontal: 32 MP, f/2.2, FOV 90°

Grabación: 4K a 60 fps con HDR10+

Xiaomi 15T Pro

Lente principal: Leica 50 MP Light Fusion 900, apertura f/1.6, OIS

Telefoto: 50 MP, apertura f/3.0, zoom óptico x5, digital hasta x20

Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, FOV 120°

Cámara frontal: 32 MP, f/2.2, FOV 90°

Grabación: 4K a 60 fps con HDR10+

Batería de larga duración y carga ultrarrápida

Ambos modelos cuentan con una batería de 5,500 mAh, pero con diferencias en carga:

Xiaomi 15T: carga rápida de 67W

Xiaomi 15T Pro: carga rápida de 90W + carga inalámbrica de 50W

Extras premium en diseño y audio

Certificación IP68: resistencia al agua y al polvo

Audio de alta calidad: Dolby Atmos, HDR10+, Hi-Res Audio

Cuerpo de aleación de aluminio 6M13 (en el modelo Pro)

Sensor infrarrojo para controlar otros dispositivos electrónicos como televisores o ventiladores

Con este lanzamiento, Xiaomi refuerza su estrategia en México, ofreciendo dispositivos potentes, conectividad de última generación y un enfoque fuerte en IA y fotografía, todo a precios competitivos.

