Xiaomi 15T llega a México: Precio y características

Con este lanzamiento, Xiaomi refuerza su estrategia en México, ofreciendo dispositivos potentes

Por: El Informador

Xiaomi continúa su alianza con Leica para elevar la fotografía móvil en ambos dispositivos. https://www.mi.com/mx/product/xiaomi-15t/

Xiaomi ha ampliado su catálogo en México con el lanzamiento oficial de los Xiaomi 15T y 15T Pro, dos smartphones que destacan por su diseño avanzado, especificaciones de alto nivel y precios competitivos. Presentados el 9 de octubre de 2025, estos modelos refuerzan la presencia de la serie T en el país, impulsada por la gran aceptación de la marca en sectores como telefonía, automoción y dispositivos inteligentes.

Conectividad avanzada y experiencia fluida

Uno de los principales atractivos de la serie 15T es su enfoque en conectividad de última generación. Ambos dispositivos integran la Super Antenna Array, una matriz de antenas inteligentes que analiza hasta 16 escenarios distintos para ofrecer la mejor conexión posible, evitando interrupciones en la señal. 

Además, el modelo Pro incorpora el nuevo Sintonizador Surge T1S, que optimiza la recepción de señales clave como WiFi, Bluetooth, GPS y red celular, lo que mejora notablemente el rendimiento general y la integración con funciones de inteligencia artificial (IA).

Potencia MediaTek y pantallas de alta gama

En su interior, los nuevos Xiaomi 15T están equipados con procesadores MediaTek de última generación:

  • Xiaomi 15T: Dimensity 8400 Ultra (4 nm), NPU 880, 12 GB de RAM
  • Xiaomi 15T Pro: Dimensity 9400+ (4 nm), NPU 890, 12 GB de RAM

Ambos modelos ofrecen una experiencia visual premium gracias a su pantalla AMOLED LTPO de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K, brillo máximo de 3,200 nits y tasa de refresco de 120 Hz en el 15T y 144 Hz en el 15T Pro. Todo protegido con resistente Gorilla Glass 7i.

Precios y disponibilidad en México

La nueva serie 15T llega al mercado mexicano en varias configuraciones de almacenamiento y colores:

  • Xiaomi 15T (512 GB) – 13 mil 999 pesos
    Colores: Oro Rosa, Negro y Gris
  • Xiaomi 15T Pro (512 GB) – 18 mil 999 pesos
    Colores: Oro Moca, Negro y Gris
  • Xiaomi 15T Pro (1 TB) – 20 mil 999 pesos
    Colores: Oro Moca, Negro y Gris

Inteligencia artificial potenciada por HyperOS

Los dos modelos integran el sistema operativo Xiaomi HyperOS, con el motor Hyper AI, que permite funciones inteligentes como:

  • Escritura y reconocimiento de voz con IA
  • Búsqueda visual con Circle to Search
  • Intérprete multilingüe
  • Fondos de pantalla animados
  • Asistente creativo
  • Integración con Google Gemini

Estas herramientas mejoran la productividad y ofrecen una experiencia de usuario más personalizada.

Fotografía profesional con lentes Leica

Xiaomi continúa su alianza con Leica para elevar la fotografía móvil en ambos dispositivos:

Xiaomi 15T

  • Lente principal: Leica VARIO-SUMMILUX 50 MP, apertura f/1.7, OIS
  • Telefoto: 50 MP, f/1.9
  • Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, FOV 120°
  • Cámara frontal: 32 MP, f/2.2, FOV 90°
  • Grabación: 4K a 60 fps con HDR10+

Xiaomi 15T Pro

  • Lente principal: Leica 50 MP Light Fusion 900, apertura f/1.6, OIS
  • Telefoto: 50 MP, apertura f/3.0, zoom óptico x5, digital hasta x20
  • Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, FOV 120°
  • Cámara frontal: 32 MP, f/2.2, FOV 90°
  • Grabación: 4K a 60 fps con HDR10+

Batería de larga duración y carga ultrarrápida

Ambos modelos cuentan con una batería de 5,500 mAh, pero con diferencias en carga:

  • Xiaomi 15T: carga rápida de 67W
  • Xiaomi 15T Pro: carga rápida de 90W + carga inalámbrica de 50W

Extras premium en diseño y audio

  • Certificación IP68: resistencia al agua y al polvo
  • Audio de alta calidad: Dolby Atmos, HDR10+, Hi-Res Audio
  • Cuerpo de aleación de aluminio 6M13 (en el modelo Pro)
  • Sensor infrarrojo para controlar otros dispositivos electrónicos como televisores o ventiladores

Con este lanzamiento, Xiaomi refuerza su estrategia en México, ofreciendo dispositivos potentes, conectividad de última generación y un enfoque fuerte en IA y fotografía, todo a precios competitivos. 

