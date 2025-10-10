Xiaomi 15T llega a México: Precio y características

Xiaomi ha ampliado su catálogo en México con el lanzamiento oficial de los Xiaomi 15T y 15T Pro, dos smartphones que destacan por su diseño avanzado, especificaciones de alto nivel y precios competitivos. Presentados el 9 de octubre de 2025, estos modelos refuerzan la presencia de la serie T en el país, impulsada por la gran aceptación de la marca en sectores como telefonía, automoción y dispositivos inteligentes.Uno de los principales atractivos de la serie 15T es su enfoque en conectividad de última generación. Ambos dispositivos integran la Super Antenna Array, una matriz de antenas inteligentes que analiza hasta 16 escenarios distintos para ofrecer la mejor conexión posible, evitando interrupciones en la señal. Además, el modelo Pro incorpora el nuevo Sintonizador Surge T1S, que optimiza la recepción de señales clave como WiFi, Bluetooth, GPS y red celular, lo que mejora notablemente el rendimiento general y la integración con funciones de inteligencia artificial (IA).En su interior, los nuevos Xiaomi 15T están equipados con procesadores MediaTek de última generación:Ambos modelos ofrecen una experiencia visual premium gracias a su pantalla AMOLED LTPO de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K, brillo máximo de 3,200 nits y tasa de refresco de 120 Hz en el 15T y 144 Hz en el 15T Pro. Todo protegido con resistente Gorilla Glass 7i.La nueva serie 15T llega al mercado mexicano en varias configuraciones de almacenamiento y colores:Los dos modelos integran el sistema operativo Xiaomi HyperOS, con el motor Hyper AI, que permite funciones inteligentes como:Estas herramientas mejoran la productividad y ofrecen una experiencia de usuario más personalizada.Xiaomi continúa su alianza con Leica para elevar la fotografía móvil en ambos dispositivos:Xiaomi 15TXiaomi 15T ProAmbos modelos cuentan con una batería de 5,500 mAh, pero con diferencias en carga:Con este lanzamiento, Xiaomi refuerza su estrategia en México, ofreciendo dispositivos potentes, conectividad de última generación y un enfoque fuerte en IA y fotografía, todo a precios competitivos. EE