Xiaomi 17 Pro: Estas son sus características, precio y fecha de lanzamiento

Xiaomi lo ha hecho de nuevo, la marca china anunció su nuevo lanzamiento, que según expertos podría convertirse en uno de los smartphones de gama alta más destacados del mercado y competir directamente con el recién presentado iPhone 17.

Durante la presentación anual de la compañía, realizada el 25 de septiembre, el director ejecutivo, Lei Jun, anunció la llegada de los nuevos modelos: Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Pro.

Como en otros lanzamientos, la nueva serie promete mejoras revolucionarias que refuerzan su posición en el mercado como uno de los dispositivos más innovadores del momento.

De acuerdo con la presentación, el Xiaomi 17 estará disponible a partir del 27 de septiembre a las 10:00 a.m. en tiendas oficiales, tanto en línea como físicas, así como en puntos de venta autorizados.

Aunque su diseño guarda cierta similitud con el iPhone 17, el nuevo modelo de Xiaomi incorpora una doble pantalla, batería más grande y un sistema de cámaras con tecnología exclusiva.

El Xiaomi 17 Pro Max cuenta con una pantalla principal OLED de 6.9 pulgadas, tecnología SuperRED y panel M10 de última generación , además de un brillo máximo de 3 mil 500 nits.

La pantalla trasera es dinámica y personalizable, ideal para notificaciones y funciones estilo smartwatch.

Integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, considerado por Qualcomm como el chip móvil más rápido del mundo.

Su cámara principal incluye un sensor Light Fusion 950L de 50 MP, apertura f/1.67, lente 1G+6P, sistema antirreflejos y tecnología LOFIC de alto rango dinámico con hasta 16.5EV.

La batería tiene una capacidad de 7 mil 500 mAh, una de las mayores en teléfonos de gama alta, con carga rápida de 100W por cable y 50W inalámbrica.

El precio varía según el almacenamiento, pero se mantiene en un rango de 825 a 960 dólares.

Con este modelo, Xiaomi busca consolidarse como una marca competitiva, destacando por su batería de gran capacidad, carga rápida, integración con el ecosistema de hogar y automóviles inteligentes, y cámaras con calidad cinematográfica.

