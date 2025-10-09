WhatsApp Liquid Glass: ¿Qué es y cuándo estará disponible?

Constantemente, la aplicación de mensajería WhatsApp se actualiza para ofrecer a sus usuarios una experiencia moderna, fresca y cada vez más útil y resolutiva.

Tras un par de semanas de prueba, WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas en México de la compañía Meta, anunció la llegada de un nuevo diseño llamado Liquid Glass.

El diseño Liquid Glass está inspirado en la estética de iOS 26 y busca darle a la app una apariencia más elegante y minimalista , similar a la que Apple ha implementado en los últimos años.

Liquid Glass llega con la versión 25.28.75 de WhatsApp para iOS, e incluye mejoras visuales en la barra de navegación, los botones, el menú y el teclado.

Esta actualización presenta un diseño redondeado, con acabado cristalino y traslúcido que permite ver ligeramente el contenido de fondo mediante un efecto difuminado.

Con este cambio, Meta busca adaptar la apariencia de WhatsApp al entorno de característico de iOS.

¿Cómo habilitar el diseño Liquid Glass en WhatsApp?

Aunque el nuevo diseño ya está disponible oficialmente , Meta lo está activando de manera gradual y limitada, por lo que solo algunos usuarios lo reciben, incluso si la app está actualizada.

Para asegurarte de tener la versión más reciente, sigue estos pasos:

Actualiza tu iPhone a iOS 26: el diseño solo se activa en esta versión del sistema operativo.

el diseño solo se activa en esta versión del sistema operativo. Actualiza WhatsApp a la versión 25.28.75: abre la App Store, toca tu foto de perfil, ve a Actualizaciones, busca WhatsApp y selecciona Actualizar.

Finalmente, recuerda que Meta está liberando el diseño Liquid Glass de manera progresiva, por lo que puede tardar varios días o semanas en aparecer en tu cuenta.

XP