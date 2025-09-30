¿Cuál es el modelo de Xiaomi con la mejor cámara en 2025?

Uno de los aspectos más considerables, a la hora de comprar un nuevo celular, es la cámara, especialmente en la actualidad, en donde los teléfonos móviles son un artículo indispensable para nuestro día a día.

Actualmente, podemos disfrutar de lentes de hasta 200 megapíxeles, siendo la marca Xiaomi una de las más destacadas en este ámbito. La empresa china sorprende cada vez más con sus constantes mejoras, brindándole a los usuarios una experiencia completa y única.

Por esta razón, a continuación te detallamos cuáles son los modelos de Xiaomi con la mejor cámara del mercado.

Los modelos de Xiaomi con la mejor cámara

En una era en donde abundan los creadores de contenido, y personas que valoran la calidad de la cámara, ya sea para sacar fotos para su álbum personal, para compartirlas en redes sociales, para el trabajo, etc., Xiaomi tiene varios smartphones que cumplen con este requisito y más. Asimismo, la empresa se caracteriza por su relación en calidad-precio, siendo una gran inversión a considerar.

Los dispositivos Xiaomi con mejor cámara son:

Xiaomi 15 Ultra

Su cámara cuenta con 4 lentes traseras. La principal de 50 MP, con sensor de 1 pulgada, un teleobjetivo flotante de 70 mm (50 MP), un periscopio ultrateleobjetivo de 200 MP y una ultra gran angular de 50 MP. Asimismo, su cámara frontal de 32 MP es capaz de capturar imágenes y videos en 4K a 60 fps.

Xiaomi 15

Ofrece una cámara principal de 50 MP con sensor Light Fusion 900, un teleobjetivo flotante de 50 MP, y un ultra gran angular de 50 MP. Su cámara frontal tanbién es de 32 MP.

Xiaomi 14T

Tiene una triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP con OIS, teleobjetivo de 50 MP y ultra gran angular de 12 MP. Su cámara frontal es de 32 MP.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Su cámara principal es de 200 MP con OIS, una ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 2 MP. La cámara frontal es de 20 MP.

