Así puedes eliminar la publicidad en un celular Xiaomi paso a paso

Los anuncios en dispositivos móviles como Xiaomi, Infinix y OPPO han provocado constantes quejas entre los usuarios, ya que pueden llegar a ser molestos e intrusivos.

A pesar de que estos equipos ofrecen funciones destacadas y precios competitivos, suelen incluir publicidad en sus capas de personalización o en las aplicaciones del sistema.

Esto puede llegar a afectar la experiencia de los miles de usuarios , quienes se encuentran en la búsqueda de soluciones para eliminar los anuncios de manera efectiva, sin tener que recurrir a herramientas externas o procedimientos complicados. Por ello, a continuación te decimos cómo quitar los anuncios de estos dispositivos, paso a paso.

¿Cómo quitar la publicidad en Xiaomi?

El siguiente procedimiento funciona para todas las gamas de estos celulares; media, alta e incluso para las versiones más recientes del sistema operativo.

Para erradicar los anuncios de las aplicaciones predeterminadas realiza los siguientes pasos:

Accede al menú de “Ajustes”.

Busca el apartado de “Servicios de Seguridad”.

Ingresa y desactiva dicha opción.

En el mismo menú de “Ajustes”, ve a la sección “Huellas digitales, datos faciales y bloqueo de pantalla”.

Ingresa a “Autorización y cancelación”.

Desactiva la opción “System Daemon”.

El sistema mostrará una ventana de la cancelación de la autorización.

Presiona la opción “Revocar”.

Aún en el menú de “Ajustes”, accede a “Seguridad y privacidad”.

Selecciona “Controles de privacidad”.

Busca la opción de “Anuncios”.

Ingresa a “Restablecer ID de publicidad” y confirma el mensaje que aparece.

Estos pasos te permitirán bloquear las publicidades principales al abrir cualquier app en los dispositivos Xiaomi. Asimismo, las instrucciones sirven tanto para versiones anteriores de MIUI, como para las nuevas versiones bajo HyperOS.

Otras alternativas

Además, existen otras maneras de controlar la personalización de Xiaomi:

Desactivación de la app msa: Accede al menú “Aplicaciones” dentro de los “Ajustes”. Busca “Administrar aplicaciones” y elige la opción de mostrar todas las apps, incluidas las de fábrica. Busca msa y accede a sus configuraciones. Desactiva la opción de “Mostrar notificaciones”. Revoca la autorización escribiendo “Revocación” en el buscador, entrando en “Autorización y revocación”. Desmarca msa.

Quitar sugerencias del launcher: Mantén presionada una zona vacía de la pantalla principal. Dirígete a “Ajustes” y desmarca la casilla de “Mostrar sugerencias”.

Desactivar recomendaciones en las apps del sistema: Entra a la configuración de aplicaciones como “Seguridad”, “Música” o “Analizador de seguridad”. Busca las opciones de “Recibir recomendaciones” y desactívalas.



Estos ajustes eliminarán la publicidad en notificaciones , aplicaciones del sistema y espacios como el escritorio o la pantalla de bloqueo, lo cual mejorará la estética, el rendimiento e incluso la privacidad del dispositivo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL