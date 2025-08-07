Así puedes eliminar la publicidad en un celular Xiaomi paso a paso

Los anuncios en dispositivos móviles como Xiaomi, Infinix y OPPO han provocado constantes quejas entre los usuarios, ya que pueden llegar a ser molestos e intrusivos.A pesar de que estos equipos ofrecen funciones destacadas y precios competitivos, suelen incluir publicidad en sus capas de personalización o en las aplicaciones del sistema.Esto puede llegar a afectar la experiencia de los miles de usuarios, quienes se encuentran en la búsqueda de soluciones para eliminar los anuncios de manera efectiva, sin tener que recurrir a herramientas externas o procedimientos complicados. Por ello, a continuación te decimos cómo quitar los anuncios de estos dispositivos, paso a paso.El siguiente procedimiento funciona para todas las gamas de estos celulares; media, alta e incluso para las versiones más recientes del sistema operativo.Para erradicar los anuncios de las aplicaciones predeterminadas realiza los siguientes pasos:Estos pasos te permitirán bloquear las publicidades principales al abrir cualquier app en los dispositivos Xiaomi. Asimismo, las instrucciones sirven tanto para versiones anteriores de MIUI, como para las nuevas versiones bajo HyperOS.Además, existen otras maneras de controlar la personalización de Xiaomi:Estos ajustes eliminarán la publicidad en notificaciones, aplicaciones del sistema y espacios como el escritorio o la pantalla de bloqueo, lo cual mejorará la estética, el rendimiento e incluso la privacidad del dispositivo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL