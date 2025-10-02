Casio y Corona lanzan reloj edición especial: Precio y dónde conseguirlo

La tradición cervecera y la innovación japonesa se fusionan en una sorprendente colaboración: Casio x Corona, una edición especial de reloj que celebra los 100 años de la marca Corona, símbolo mexicano por excelencia. Esta pieza única ya se encuentra disponible en México y promete convertirse en un objeto de deseo tanto para fanáticos de los relojes como para coleccionistas de la marca cervecera.

La pieza conmemorativa forma parte de la línea G-SHOCK, reconocida por su durabilidad y diseño robusto. En esta edición especial, Casio incorpora elementos visuales y simbólicos que rinden homenaje al legado de Corona.

La carátula blanca destaca por llevar impresa la corona icónica de la marca, acompañada de manecillas e indicadores dorados, que aportan un aire elegante al diseño. A esto se suman una correa y bisel en resina azul mate, con toques blancos en los detalles como el logo impreso y las leyendas “G-SHOCK” y “PROTECTION”.

El empaque no se queda atrás: el reloj viene en una lata metálica en tonos azul y dorado, dentro de una caja personalizada con frases como “Desde 1925” y “Edición Especial 100 Años”, reforzando su carácter de pieza de colección. En la parte trasera del reloj, el logo de Corona está grabado para autenticar su exclusividad.

¿Precio y dónde comprarlo?

El precio oficial del reloj Casio x Corona es de $3,899 pesos y puede adquirirse exclusivamente en el sitio web de Casio México: https://www.casio.com/mx

Una fusión de historia y tecnología

Casio, con más de 50 años en la industria relojera, revolucionó el mercado con el lanzamiento del Casiotron en 1974, el primer reloj digital con calendario automático. Desde entonces, ha evolucionado constantemente, incorporando tecnologías como carga solar, conectividad con smartphones y recepción de señales de radio, sin perder su esencia creativa.

Por su parte, Grupo Modelo, fundado en 1925 en la Ciudad de México, ha llevado a Corona a ser una de las cervezas más reconocidas del mundo. Hoy, esa historia se refleja en una pieza de relojería que une tradición mexicana y diseño japonés.

