Este es el tipo de vidrios polarizados que son legales en los autos

Desde hace varios años, en México se comenzó a regular la polarización de los vidrios de los vehículos, tanto públicos como privados, debido a que el exceso de polarización puede afectar la visibilidad de los conductores, especialmente en condiciones de poca luz, así como puede afectar la visibilidad de otros conductores.

De acuerdo con las leyes de tránsito de México, hay ciertos vidrios que son permitidos, y otros que están prohibidos; todo depende del porcentaje de polarizado.

Asimismo, en algunos Reglamentos de Tránsito se prohíbe el uso de accesorios, películas o calcomanías que puedan dificultar la visibilidad del conductor de adentro hacia afuera y viceversa.

También está indicado que los cristales no deben de ser pintados u oscurecidos para impedir la visibilidad por dentro del vehículo.

El artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, establece que se prohíben los cristales polarizados, oscurecidos o con aditamentos que no formen parte de las calcomanías reglamentarias.

¿Qué cristales polarizados están permitidos según la ley?

Los vidrios polarizados SÍ se permiten, siempre y cuando no infrinjan los lineamientos del Reglamento de Tránsito de la entidad donde se circule.

De igual manera, también se permiten cuando vienen desde fábrica, pero generalmente el porcentaje se apega a la normativa general.

Hay que tomar en cuenta que, los porcentajes son diferentes dependiendo de cada cristal:

Vidrios delanteros: Deben permitir que al menos el 70% de luz visible pase a través de ellos. El límite de reflejancia máxima es del 20%.

Deben permitir que al menos el 70% de luz visible pase a través de ellos. El límite de reflejancia máxima es del 20%. Vidrios traseros y laterales: Permiten un grado de oscurecimiento mayor, sin embargo, en ciudades como la CDMX se establece un límite del 20% de oscurecimiento máximo. Este puede variar según el estado, por lo que se recomienda revisar el reglamento local.

Es posible obtener un permiso especial para polarizado más oscuro, si se cuenta con una justificación médica validada por las autoridades de salud. Esta tendrá que especificarse en la tarjeta de circulación.

