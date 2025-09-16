WhatsApp: ¿Cómo activar el 'modo Viva México' paso a paso?

¡Las fiestas patrias ya están aquí! El Día de la Independencia de México es una celebración única en su tipo y WhatsApp lo sabe, por eso, durante este día de festejo, baile y tradición, puedes configurar tus chats para que se vistan de verde, blanco y rojo.Así que, si quieres saber cómo transformar tu WhatsApp en un auténtico portal mexicano, a continuación te explicamos cómo lograrlo.El "modo Viva México" es una serie de pasos que se pueden configurar en WhatsApp, aplicables al fondo de los chats, el ícono de la aplicación y el fondo del teclado. No es una función oficial, sino un toque que cada usuario puede activar:Antes de que hagas este paso, es importante mencionar que WhatsApp no cuenta con una interfaz para cambiar su ícono, pero con ayuda de la aplicación Nova Launcher puedes lograrlo:Con los siguientes pasos tendrás un teclado adornado con el "modo Viva México":Finalmente, puedes decorar los fondos de tus chats con motivo del Día de la Independencia a través de estos pasos:Recuerda que puedes usar el mismo fondo en todos tus chats o personalizar cada uno.Ahora sí estás listo para celebrar el 15 y 16 de septiembre con tus contactos de WhatsApp. El "modo Viva México" le dará mucho color a tu cuenta mientras celebras el Grito de Dolores y el Día de la Independencia.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP