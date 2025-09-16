Así puedes activar la alerta sísmica en tu celular

Tener activada la alerta sísmica en el celular es fundamental para tomar medidas de protección, como evacuar o resguardarse, ante un peligro inminente provocado por un movimiento telúrico.

La alerta sísmica es una herramienta clave para que la población esté informada de forma oportuna. A unos días del Simulacro Nacional 2025, con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención, aquí te decimos cómo activar la alerta en tus dispositivos iPhone y Android.

¿Cómo activar la alerta sísmica en iPhone?

Para los usuarios de Apple, el proceso es sencillo: basta con ingresar al menú de Configuración, seleccionar la opción de Notificaciones y activar el apartado de Alertas de emergencia.

Dentro de esta sección es importante asegurarse de que estén encendidas las opciones de Alertas gubernamentales o AMBER Alerts. Con esto, el dispositivo queda listo para recibir notificaciones en caso de sismo.

¿Cómo habilitar la alerta sísmica en Android?

En el caso de Android, el procedimiento puede variar ligeramente según la marca del dispositivo, pero en la mayoría basta con ir a Configuración, después a Seguridad y emergencias y activar la opción de Alertas de emergencia inalámbricas. En equipos de Google Pixel o Samsung más recientes, incluso existe un apartado exclusivo de "Alerta sísmica", lo que facilita aún más la activación.

De esta forma, los celulares se convierten en un canal adicional que complementa los altavoces y medios de comunicación tradicionales. Al tener la alerta sísmica configurada, los usuarios cuentan con segundos valiosos para ponerse a salvo.

El Simulacro Nacional 2025 no solo es un ensayo colectivo, sino también una oportunidad para revisar estas herramientas tecnológicas y asegurarse de que funcionen correctamente.

