El presidente Donald Trump dijo hoy martes 16 de septiembre que Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo sobre la plataforma de videos TikTok, que Washington considera que debe pasar a propiedad estadounidense.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo", señaló Trump a periodistas cuando salió de la Casa Blanca para una visita de estado a Gran Bretaña.

El acuerdo se anunció tras dos días de conversaciones en Madrid entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng.

Con casi 2 mil millones de usuarios en el mundo, TikTok es propiedad de la empresa de Internet china ByteDance.

Una ley federal en Estados Unidos que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

Pero el presidente republicano, que impulsó su campaña electoral de 2024 en gran medida en las redes sociales y se declara aficionado a TikTok, puso la prohibición en pausa.

A mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos.

Ese nuevo plazo vence este miércoles.

"Tenemos un grupo de compañías muy grandes que quieren comprarla", dijo Trump a periodistas.

El presidente no especificó si extenderá el plazo para que se finalice el acuerdo con China.

Según la cadena CNBC, el acuerdo incluirá nuevos inversionistas, así como los ya existentes en la casa matriz china de la empresa. El gigante de la nube Oracle, que ya participa de la infraestructura de TikTok en Estados Unidos, será parte del pacto, agregó.

