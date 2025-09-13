WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en México y en el mundo, por lo que gran parte de la población utiliza este medio para comunicarse con sus amigos, familia y compañeros de trabajo. No obstante, es posible que en más de una ocasión hayas querido dejar de comunicarte con alguien en WhatsApp, pero no lo haces porque eliminarlo de tus contactos podría malinterpretarse.Para estos casos existen las funciones de bloquear y restringir, que aunque parecen similares, tienen diferencias importantes que aquí te explicamos.Lo primero que debes saber es que ambas funciones sirven para proteger tu cuenta de personas fisgonas y hasta de posibles ciberataques. Sin embargo, ofrecen ventajas particulares dependiendo del motivo por el que quieras usarlas.Por ejemplo, de acuerdo con WhatsApp, la opción "Bloquear a un contacto" se debe utilizar cuando decides terminar de manera definitiva la comunicación con alguna persona.Con dicha función dejarás de recibir mensajes y llamadas hasta que la desbloquees. De igual manera, hace que la persona bloqueada ya no pueda ver tu foto de perfil, actualizaciones de estados y la hora de última conexión.Además, si bloqueas a una persona no podrá saberlo, ya que esta aplicación de mensajería no manda notificaciones al hacerlo. No obstante, el contacto podría darse si deja de ver tu información.Por otra parte, la función "Restringir a un contacto" no corta por completo la comunicación, sino que se activan ciertas restricciones.Al restringir a una persona, la conversación se archivará en la carpeta "Archivados" que aparece en la parte superior de los chats. Tampoco recibirás notificaciones detalladas de sus mensajes, sólo un punto verde junto a la misma carpeta.Además, la persona restringida podrá enviarte mensajes y hacerte llamadas con normalidad y seguirá viendo tu foto de perfil, estados, información y tu última conexión (si la tienes activada). Y al igual que con las personas bloqueadas, WhatsApp tampoco notifica a los usuarios cuando han sido restringidos.Si deseas bloquear a uno o varios contactos de tu WhatsApp para no recibir más mensajes de su parte, sigue estos sencillos pasos disponibles en Android y ¡OS:Para que puedas activar esta función debes de contar con una clave de seguridad en tu teléfono o crear una nueva para específicamente los chats restringidos. Los pasos a seguir en Android y ¡OS son:Si deseas quitar el código deberás hacerlo con el mismo procedimiento, solo tendrás que dar clic en "Desactivar".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP