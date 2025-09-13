WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en México y en el mundo, por lo que gran parte de la población utiliza este medio para comunicarse con sus amigos, familia y compañeros de trabajo.

No obstante, es posible que en más de una ocasión hayas querido dejar de comunicarte con alguien en WhatsApp, pero no lo haces porque eliminarlo de tus contactos podría malinterpretarse.

Para estos casos existen las funciones de bloquear y restringir, que aunque parecen similares, tienen diferencias importantes que aquí te explicamos.

¿Para qué sirve bloquear y restringir en WhatsApp?

Lo primero que debes saber es que ambas funciones sirven para proteger tu cuenta de personas fisgonas y hasta de posibles ciberataques. Sin embargo, ofrecen ventajas particulares dependiendo del motivo por el que quieras usarlas.

Por ejemplo, de acuerdo con WhatsApp, la opción "Bloquear a un contacto" se debe utilizar cuando decides terminar de manera definitiva la comunicación con alguna persona.

Con dicha función dejarás de recibir mensajes y llamadas hasta que la desbloquees. De igual manera, hace que la persona bloqueada ya no pueda ver tu foto de perfil, actualizaciones de estados y la hora de última conexión.

Además, si bloqueas a una persona no podrá saberlo, ya que esta aplicación de mensajería no manda notificaciones al hacerlo. No obstante, el contacto podría darse si deja de ver tu información.

Por otra parte, la función "Restringir a un contacto" no corta por completo la comunicación, sino que se activan ciertas restricciones.

Al restringir a una persona, la conversación se archivará en la carpeta "Archivados" que aparece en la parte superior de los chats. Tampoco recibirás notificaciones detalladas de sus mensajes, sólo un punto verde junto a la misma carpeta.

Además, la persona restringida podrá enviarte mensajes y hacerte llamadas con normalidad y seguirá viendo tu foto de perfil, estados, información y tu última conexión (si la tienes activada). Y al igual que con las personas bloqueadas, WhatsApp tampoco notifica a los usuarios cuando han sido restringidos.

¿Cómo bloquear un contacto de WhatsApp?

Si deseas bloquear a uno o varios contactos de tu WhatsApp para no recibir más mensajes de su parte , sigue estos sencillos pasos disponibles en Android y ¡OS:

Toca el ícono más opciones (tres puntos verticales) y dirígete a "Ajustes".

Da clic en "Privacidad", después en "Contactos bloqueados" y por último en "Contactos bloqueados".

Pulsa el icono de "Añadir contacto" y selecciona al que quieras bloquear.

Otro método más directo que puedes intentar es:

Entra al chat que deseas bloquear y pulsa el icono de más opciones.

Da clic en "Más" y selecciona la opción "Bloquear". Si no quieres reportar a la persona que estás bloqueando, desmarca la casilla junto a Reportar a WhatsApp.

¿Qué hacer para restringir a alguien en WhatsApp?

Para que puedas activar esta función debes de contar con una clave de seguridad en tu teléfono o crear una nueva para específicamente los chats restringidos. Los pasos a seguir en Android y ¡OS son:

Mantén presionado el chat que quieras restringir.

Toca el icono de más opciones y pulsa "Restringir chat".

Para quitar la restricción deberás hacer el mismo procedimiento, pero seleccionarás "Dejar de restringir".

Para que puedas crear tu código secreto con el que accederás a tus chats restringidos:

Ve a "Chats restringidos" y posteriormente entra en "Ajustes".

Da clic en "Código secreto", ingresa el que quieras y selecciona "Siguiente".

Escribe de nuevo el código para confirmar. Finalmente, da clic en "Ok".

Si deseas quitar el código deberás hacerlo con el mismo procedimiento, solo tendrás que dar clic en "Desactivar".

