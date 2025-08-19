Filtran detalles del nuevo Galaxy S26 y cuándo podría salir al mercado

De seguir el calendario habitual, el Galaxy S26 de Samsung sería presentado en enero de 2026, pero desde ahora se han filtrado algunas características que podrían tener los modelos de esta nueva generación de gama alta.

La semana pasada, el portal Wccftech, especializado en tecnología y videojuegos, divulgó que el Galaxy S26 Pro se diferenciará del S24 y el S25 por tener una pantalla ligeramente más grande —6.27 pulgadas contra 6.2 de modelos anteriores— y una batería de 4300 mAh, superior a los 4000 mAh de sus predecesores. Aunque habrá que ver si realmente marca una diferencia, considerando el mayor tamaño de la pantalla y las exigencias del procesador.

Las versiones serían: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge y Galaxy S26 Ultra. Este último, el tope de gama, tendría un grosor de apenas 8 mm, lo que lo haría más delgado que el iPhone 17 Pro Max, que se espera tenga un grosor de 8.76 mm.

Por otra parte, la cuenta en X (antes Twitter) de @PandaFlashPro ha especulado con que el S26 contará con un chipset Snapdragon 8 Elite 2, y que conservará la disposición actual del módulo de cámaras. No obstante, la cámara principal, de 200 megapíxeles, incorporaría una nueva lente con mayor apertura, lo que mejoraría las fotografías en ambientes de poca luz.

Las otras cámaras serían: una gran angular de 50 MP, un telefoto de 50 MP y otro telefoto con zoom óptico de 3x.

Según la misma fuente, las opciones de almacenamiento del Galaxy S26 serán de 256 GB, 512 GB y 1 TB, todas acompañadas por 16 GB de memoria RAM.

El rumor sobre el uso del chipset Snapdragon contradice versiones anteriores que afirmaban que Samsung trabajaba intensamente para tener listo el procesador Exynos 2600, con el objetivo de montarlo en el Galaxy S26. Esto representa un reto tecnológico importante, ya que implicaría alcanzar el proceso de fabricación de 2 nanómetros, donde empresas como Intel y TSMC llevan la delantera.