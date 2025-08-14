WhatsApp: Así se podrá ahora programar llamadas

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, continúa incorporando funciones que buscan hacer la comunicación más ágil y organizada y en esta ocasión, la novedad se centra en la posibilidad de programar llamadas, una herramienta pensada para quienes manejan agendas apretadas y necesitan coordinar sus conversaciones con anticipación.

Con esta actualización, planificar una charla familiar o una reunión de trabajo es mucho más sencillo. Desde la pestaña Llamadas, los usuarios pueden presionar el botón + > Programar llamada, seleccionar los participantes y enviar la invitación con antelación.

Todas las llamadas programadas se podrán consultar y gestionar en la misma pestaña, donde además se muestran los participantes y se proporcionan enlaces para añadir la reunión al calendario o compartirla con otros contactos. Los invitados reciben una notificación cuando la llamada está por comenzar, asegurando que nadie se pierda la cita.

WhatsApp también ha incorporado nuevas herramientas para hacer las llamadas más interactivas, los participantes ahora pueden levantar la mano para intervenir sin interrumpir o enviar reacciones, lo que permite comunicarse de manera más dinámica y organizada. Además, los enlaces de llamada han mejorado: los creadores recibirán notificaciones cuando alguien se una a la conversación.

Como siempre, la plataforma garantiza que las llamadas personales mantienen cifrado de extremo a extremo, protegiendo la privacidad de los usuarios.

Con estas novedades, WhatsApp busca que las llamadas sean no solo más prácticas, sino también más entretenidas y productivas.

YC