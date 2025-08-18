Eclipse Lunar 2025: ¿Por qué se le llama Luna de sangre?

El próximo 7 de septiembre, un eclipse lunar total transformará el aspecto de la Luna en un evento conocido popularmente como “Luna de sangre”.

Aunque no será visible en México, sí podrá observarse desde regiones de Europa, África, Australia, Rusia y la Antártida. Su característico color rojo tiene una explicación científica muy distinta a las creencias místicas que lo han rodeado durante siglos.

¿Por qué se vuelve roja la Luna?

De acuerdo con National Geographic, la tonalidad rojiza que caracteriza a este fenómeno tiene una causa atmosférica.

Cuando la Tierra bloquea la luz solar, parte de esa iluminación se filtra a través de su atmósfera y se desvía hacia la superficie lunar. Durante este proceso, las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) se dispersan, mientras que las más largas (rojas y anaranjadas) atraviesan con mayor facilidad.

El resultado es que la Luna adquiere un tono similar al que observamos en los amaneceres o atardeceres. La intensidad del color puede variar dependiendo de factores como la cantidad de polvo, humedad, nubes o partículas volcánicas presentes en la atmósfera terrestre en ese momento.

Un nombre popular con raíces modernas

A pesar de su popularidad, el término “Luna de sangre” no es un concepto científico. Su uso se ha difundido principalmente gracias a medios de comunicación, literatura y programas televisivos que lo han vinculado con mitos, profecías y simbolismos.

La NASA y publicaciones como Farmer’s Almanac aclaran que se trata de un fenómeno completamente natural y predecible, sin ninguna relación con acontecimientos sobrenaturales. No obstante, la denominación ha calado hondo en el imaginario colectivo, convirtiéndose en una manera sencilla de referirse a un eclipse lunar total con tonalidad rojiza.

