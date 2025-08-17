La presbicia, también conocida como vista cansada, podría tener los días contados como una de las molestias más comunes del envejecimiento. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó recientemente el uso de Vizz, las primeras gotas oftálmicas diseñadas para mejorar la visión de cerca sin necesidad de recurrir a gafas.

Una alternativa al uso de lentes de lectura

El fármaco, desarrollado por la farmacéutica LENZ Therapeutics, es el primer colirio de aplicación diaria capaz de ofrecer hasta 10 horas de visión clara en distancias cortas. Esta innovación busca atender una necesidad creciente, ya que la presbicia comienza a hacerse evidente a partir de los 40 años y afecta de forma inevitable a la mayoría de las personas.

Con el paso del tiempo, el cristalino pierde flexibilidad y el músculo ciliar se debilita, dificultando la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos. El resultado es una visión borrosa que obliga a millones a depender de gafas.

La fórmula de Vizz está basada en aceclidina, un agente miótico que provoca la contracción del esfínter del iris. Al reducir el diámetro de la pupila a menos de 2 milímetros, se genera un efecto estenopeico que aumenta la profundidad de foco, permitiendo enfocar con claridad los objetos cercanos sin inducir visión borrosa a distancia.

“Esta aprobación de la FDA representa un cambio radical en las opciones de tratamiento para millones de personas frustradas y que luchan con la inevitable pérdida de visión cercana relacionada con la edad”, señaló el doctor Marc Bloomenstein, investigador clínico de Vizz en el Schwartz Laser Eye Care Center de Arizona.

El especialista subrayó que este avance podría convertirse en un nuevo estándar de atención, al ofrecer una alternativa eficaz y segura que médicos optometristas y oftalmólogos podrán recomendar a sus pacientes.

La presbicia no es solo una incomodidad individual, sino también un reto de salud pública. Según datos internacionales, más de un millón 800 mil personas en el mundo conviven con esta condición, lo que equivale a cerca de una cuarta parte de la población. Se proyecta que para 2030 la cifra ascenderá a 2 millones 100 mil afectados.

El panorama es aún más complejo en países de ingresos bajos y medios, donde casi la mitad de quienes padecen vista cansada no disponen de gafas ni de soluciones ópticas adecuadas. Para enfrentar esta brecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en marcha programas como SPECS 2030, que promueven la detección temprana y la distribución de lentes asequibles en servicios de atención primaria.

Con la llegada de Vizz al mercado estadounidense (prevista para este mismo año), se abre una nueva etapa en el tratamiento de la presbicia. Aunque no sustituye las estrategias de acceso universal a corrección visual, este avance tecnológico promete mejorar la calidad de vida de millones de personas, ofreciendo libertad frente a la dependencia de las gafas de lectura.

BB