¡Vuelven los GIF a Instagram!

This blatant RACISM @instagram @kevin is unacceptable. When you search 'crime' for gifs, a "Nigger crime death counter" appears with a MONKEY cranking it & a white guy telling the "bonzo" to watch the numbers #Instagram #blacklivesmatter @TheAffinityMag REMOVE & APOLOGIZE NOW pic.twitter.com/dOnJFBcHCW

— Lyauna Augmon (@LyaunaAugmon) 7 de marzo de 2018