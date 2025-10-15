Apple lanza el iPad Pro con chip M5: precio y cuándo sale a la venta

Apple presentó recientemente su nuevo chip M5, una actualización significativa en su línea de procesadores que promete mejorar notablemente el rendimiento de inteligencia artificial (IA) en sus dispositivos. Este chip estará disponible en los nuevos modelos de MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro, y representa un avance importante en la capacidad de procesamiento gráfico y en tareas relacionadas con IA.

El M5 incluye una unidad de procesamiento gráfico (GPU) de última generación, que incorpora un Neural Accelerator, una tecnología desarrollada por Apple para acelerar procesos de IA como la interacción con Siri o la generación de imágenes.

Además, esta GPU ofrece un trazado de rayos de tercera generación, lo que permite representar gráficos más realistas, especialmente útil en videojuegos y aplicaciones visuales avanzadas. Según Apple, el chip M5 ofrece hasta un 45 % más de potencia gráfica en comparación con el modelo anterior M4.1.

El nuevo chip también cuenta con un Neural Engine mejorado que optimiza el rendimiento de herramientas como Apple Intelligence y otras funciones basadas en IA, además de integrar un motor multimedia avanzado y un aumento de casi el 30 % en el ancho de banda de la memoria unificada. Estas mejoras permiten ejecutar modelos de inteligencia artificial más complejos directamente en los dispositivos, sin depender de servidores externos.

Johny Srouji, vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware de Apple, destacó que el M5 marca un nuevo inicio en el rendimiento de IA dentro de los chips de la compañía, señalando que se trata de un gran salto en capacidades para dispositivos como el MacBook Pro, el iPad Pro y el Apple Vision Pro.

Precio y cuándo sale a la venta

Apple ha anunciado el nuevo iPad Pro con chip M5, disponible en dos tamaños: 11 y 13 pulgadas. Ambos modelos estarán disponibles en colores plata y negro espacial, y ofrecerán opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Precios en México

11 pulgadas

256 GB en 22 mil 499 pesos

512 GB en 27 mil 499 pesos

1 TB en 37 mil 499 pesos

2 TB en 47 mil 499 pesos

13 pulgadas

256 GB en 29 mil 999 pesos

512 GB en 34 mil 999 pesos

1 TB en 44 mil 999 pesos

2 TB en 54 mil 999 pesos

Para más detalles técnicos, incluidas las versiones con vidrio nanotexturizado, se puede consultar la tienda oficial en línea de Apple: apple.com/mx/store.

MF