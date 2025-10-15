Didi se pronuncia sobre la caída de la app: ¿qué pasó con el servicio?

Durante todo el día, usuarios de la aplicación Didi reportaron múltiples fallas que les impidieron solicitar viajes o conectarse como conductores, la interrupción del servicio generó una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de personas manifestaron su frustración ante la imposibilidad de utilizar la plataforma.

Ante la situación, la empresa de origen chino emitió un comunicado oficial en el que reconoció el problema y explicó que se trata de una “inesperada caída” en su sistema. Didi aseguró que sus equipos técnicos trabajan de manera urgente para resolver la falla y que el servicio se restablecerá de forma gradual a lo largo del día.

“Nuestros equipos técnicos están trabajando de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día”, informó la compañía a través de su cuenta oficial de Instagram.

A lo largo de este miércoles algunos usuarios reportaron que la aplicación comenzó a funcionar parcialmente, aunque otros aseguraron que siguieron presentando dificultades.

Lee también: Reportan caída de Didi este miércoles 15 de octubre

NA