Miércoles, 15 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Google lanza función que permite a tus contactos recuperar tu cuenta bloqueada

Google anunció la llegada de una nueva función que permitirá a amigos y familiares ayudarte a recuperar cuentas bloqueadas fácilmente

Por: EFE

Google estrena una herramienta que ayudará a los usuarios a recuperar cuentas bloqueadas. CANVA

La empresa de tecnología multinacional Google reveló este miércoles una nueva herramienta que será bastante útil para los usuarios que suelen olvidar sus contraseñas o datos importantes relacionados con sus cuentas digitales en la plataforma.

Como parte de una actualización que busca recuperar las cuentas bloqueadas de Google, el motor de búsqueda más utilizado del mundo indicó que lanzará una nueva función que permitirá que tanto tus amigos como familiares te ayuden a acceder a tu cuenta en caso de presentar dificultades para iniciar sesión.

De acuerdo con la información disponible, cuando necesites recuperar tu cuenta, podrás pedir ayuda a uno de tus contactos de recuperación. Compartirás con esa persona un código único. Ellos recibirán un correo electrónico o notificación y, al confirmar que el código coincide, podrán verificar que eres realmente tú y ayudarte a desbloquear la cuenta.

"Cuando te comuniques con uno de tus contactos de recuperación para pedir ayuda, compartirás un código con la persona. 

Recibirán un correo electrónico o una notificación y podrán confirmar que realmente eres tú verificando ese código", explica la compañía en un comunicado. 

No obstante, la empresa asegura que el contacto de recuperación "no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal" del usuario principal. 

Esta nueva herramienta está disponible a partir de hoy en las cuentas personales de Google que cumplan los requisitos. Google también lanza "Iniciar sesión con número de teléfono móvil", una función de Android que identifica automáticamente las cuentas de Google mediante un número de teléfono vinculado. 

Esta función busca "simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos" y está diseñada para usuarios que necesitan recuperar su cuenta en un nuevo teléfono Android tras perder el acceso a su dispositivo anterior.

No requiere verificación de contraseña, sino que solicita a los usuarios el código de bloqueo de pantalla usado en su dispositivo anterior. 

