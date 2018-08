Usuarios reportan falla en Facebook

Durante unos minutos, los usuarios de Facebook experimentaron problemas la mañana de hoy viernes para acceder a la red social.

Un mensaje de error aparecía al momento de intentar ingresar a la plataforma. "Sorry, something went wrong" era la leyenda que se leía al intentar abrir las cuentas.

Usuarios de América y Europa se quejaron en Twitter que no podían ingresar a sus perfiles de Facebook. Los errores ocurrieron en la versión de escritorio y en las aplicaciones para teléfonos celulares.

Luego de unos minutos se restableció el servicio, sin embargo fue suficiente para que los internautas comenzaran con los memes.

GC