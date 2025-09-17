Último eclipse solar de 2025: fecha, horario y cómo verlo en México

Cada año, el universo nos sorprende con innumerables eventos y fenómenos naturales mágicos y misteriosos que llaman la atención de cualquiera que los observe.

Este mes de septiembre, el cielo nos regalará una de las vistas más impresionantes que el ser humano puede apreciar : la llegada del último eclipse solar de 2025.

Según especialistas, el próximo domingo 21 de septiembre, la Luna cubrirá hasta el 86 % del disco solar, logrando que algunas regiones del planeta se oscurezcan por unos minutos.

Con una duración total de 264 minutos, es decir, más de 4 horas, el eclipse alcanzará su punto máximo a las 19:41 horas en el océano Antártico.

Debido a su ubicación, el último eclipse solar del año no será visible en México, ya que solo abarcará el hemisferio sur. Los mejores lugares para observarlo serán la Antártida, Nueva Zelanda, Australia y algunas islas del Pacífico.

En la mayor parte de América, Europa, Asia y África no podrá verse directamente.

Sin embargo, los países fuera de las zonas de visibilidad podrán seguir el fenómeno a través de transmisiones en vivo ofrecidas por sitios especializados como Time and Date y Space.com.

También puedes leer: Así puedes activar la alerta sísmica en tu celular

El eclipse del 21 de septiembre será el cuarto y último del año , concluyendo una temporada que comenzó el 29 de marzo con un eclipse parcial, seguido de otros dos durante los meses intermedios.

Según la NASA, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin lograr un alineamiento perfecto. Por eso se percibe como un “mordisco” al disco solar y no como un oscurecimiento total.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP