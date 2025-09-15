Si al mirar la luna en estos últimos días has notado que su brillo disminuye y su esplendor parece fundirse con la oscuridad de la noche, estás en lo cierto. La luna está en su fase menguante, un periodo en el que, desde la perspectiva del planeta Tierra, parece menos resplandeciente.

Te puede interesar: Así puedes guardar el aceite de oliva para se mantenga fresco y lleno de sabor

Este lunes 15 de septiembre la luna atravesará la segunda mitad de su fase menguante, una etapa que terminará con la luna nueva el próximo domingo 21 de septiembre, cuando el satélite se alinee con la Tierra y el Sol en el signo de Virgo, quedando totalmente oculto a la vista.

Pero ¿qué significa esto? Desde el punto de vista supersticioso, cuando la luna mengua es el momento indicado para hacer introspección, soltar cargas negativas del pasado y reajustar hábitos que impiden avanzar hacia nuestras metas.

Por ello, durante esta fase se recomienda realizar actividades que ayuden a dejar ir aquello que representa una carga para el cuerpo y el alma.

Limpia tu organismo: Es un buen momento para ayunar, seguir una dieta depurativa o desintoxicarte con alimentos y bebidas especiales.

Duerme temprano: Procura ir a la cama un poco antes para disfrutar de un sueño reparador.

Haz una limpieza facial profunda: Esta fase lunar favorece el cuidado de la piel , ya que contribuye a que los poros no se dilaten con facilidad.

Revitaliza tu energía con un baño: Sumérgete en agua tibia para soltar tensiones, relajar los músculos y liberar el cansancio acumulado.

Presta atención a tus sueños: Durante esta fase los mensajes del inconsciente se vuelven más claros y los sueños pueden traer señales valiosas.

Ventila tu hogar: Abre las ventanas para renovar el aire y llenar los espacios de frescura y energía nueva.

Cambia tus sábanas: Empieza con un ambiente limpio, cambia sábanas y toallas de baño para renovar la energía.

Medita: Dedica unos minutos de esta noche para relajarte y despejar tu mente.

Recuerda que lo más importante es dedicarte tiempo a ti mismo, enfocarte en pensamientos que te ayuden a soltar cargas emocionales y reajustar hábitos para preparar nuevas intenciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP