¿Cuándo es el eclipse solar de septiembre? Descubre cuántos días faltan

En septiembre, se vivirá un espectáculo astronómico impresionante que atraerá a millones de aficionados al cielo: un Eclipse Solar parcial.

Este fenómeno tendrá una duración de cuatro horas, comenzando alrededor de las 17:29 GMT (11:29 hora de México) y concluyendo a las 23:53 GMT (17:53 hora de México).

De acuerdo con National Geographic, un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna cubre solo una porción del disco solar, lo que significa que el Sol no se oculta por completo .

En ocasiones los Eclipses Solares parciales pueden provocar que se atenúe la luz del día, creando una atmósfera surrealista.

De acuerdo con Star Walk -la aplicación interactiva de astronomía- el Eclipse Solar se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre, es decir, faltan 8 días para poder vivir este fenómeno.

Este Eclipse coincidirá con el equinoccio de otoño -el momento que marca el inicio oficial de esta temporada-, suceso que hará aún más visible el evento astronómico.

Lamentablemente, los amantes de la astronomía en México no podrán presenciar este Eclipse Solar, ya que sólo será visible en algunas regiones del hemisferio sur.

El próximo Eclipse Solar total que será visible desde México, ocurrirá hasta dentro de 27 años, en el 2052.

Antes de esa fecha también se llevarán a cabo otros Eclipses solares, como el del 2 de agosto de 2027, que será el Eclipse Solar más largo del siglo, sin embargo, su trayectoria no atravesará México.

La buena noticia es que el 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse solar parcial que será visible en algunas regiones de Norteamérica , incluyendo partes de México.

