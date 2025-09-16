Rescatan a dos personas de ser arrastrados por la corriente en distintos puntos de la ciudad

En distintos hechos registrados tras la lluvia registrada durante la tarde y noche de ayer lunes, dos personas fueron rescatadas por elementos de distintas corporaciones de no ser arrastradas por la corriente del agua .

En primero de los casos se registró a la altura de Plaza del Sol, sobre la avenida López Mateos. Se trató de una mujer adulta mayor quien no midió la gravedad de la situación e intentó cruzar la avenida que presentaba altos niveles de agua, por lo que quedó atrapada en el camellón, sujetándose de un árbol.

Hasta el punto llegaron elementos de la Policía Vial, quienes convencieron a la mujer de soltarse y subir a una de sus unidades para ponerla a salvo y llevarla a un lugar más seguro.

Otro de los hechos ocurrió en la colonia Álamo Industrial, en Guadalajara, donde la conductora de un Volkswagen Pointer de modelo atrasado quedó varada en medio de la crecida del agua sin poder descender del vehículo.

Hasta el cruce donde se encontraba, en Lázaro Cárdenas y Esmeril, llegaron dos oficiales de la Policía de Guadalajara, Jesús López y Alexei Brambila, quienes ayudados por un ciudadano, se acercaron hasta el automóvil para auxiliar a la mujer y empujar el automotor hasta la zona alta de la calle, permitiendo que la conductora descendiera de forma segura.

Las autoridades en materia de Protección Civil recomiendan que, en caso de lluvia, no se intente cruzar, ni a pie ni mediante ningún vehículo, la corriente del agua, pues si bien la altura pudiera no ser tanta a simple vista, la fuerza de la corriente es suficiente para llevarse a una persona, poniéndola en riesgo de ser arrastrada a una boca de tormenta, alcantarilla o al cauce de algún arroyo.

En el caso de quienes conducen vehículos, se recomienda no avanzar debido a que el agua puede ingresar a componentes del motor o el escape, entre otros, impidiendo el funcionamiento del automotor y dejándolo detenido el medio de la corriente, existiendo el riesgo de que sea arrastrado o que simplemente quede detenido mientras el agua sigue subiendo.

