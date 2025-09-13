Eclipse Solar: ¿En qué lugares se podrá ver el fenómeno de septiembre?

El universo es un lugar lleno de secretos y misterios que la humanidad aún no logra comprender. Aunque año tras año nos ofrece un vistazo de su inmensidad y belleza, sigue fascinándonos con cada fenómeno que nos muestra.

Uno de los eventos más sorprendentes y llamativos visibles desde la Tierra son los eclipses. Aunque son relativamente comunes, nadie quiere perder la oportunidad de observar uno con sus propios ojos.

Te puede interesar: NASA descubrió posibles signos de vida pasada en Marte

Este mes de septiembre será posible, ya que el día 21 se podrá presenciar un Eclipse Solar parcial, que coincidirá con el equinoccio, haciéndolo aún más especial.

El evento tendrá una duración aproximada de cuatro horas, comenzando alrededor de las 17:29 GMT (11:29 hora de México) y finalizando a las 23:53 GMT (17:53 hora de México).

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna bloquea parcialmente el disco del Sol, dejando al astro parcialmente oculto. En algunas ocasiones, este fenómeno puede incluso atenuar la luz del día.

¿En qué lugares se podrá ver en su máximo esplendor el Eclipse Solar?

Este fenómeno tendrá lugar en Nueva Zelanda donde será durante el amanecer del 22 de septiembre. Las mejores vistas serán desde regiones del Pacifico Sur, en la isla Stewart y partes de la costa de la Antártida.

De acuerdo con el sitio web astronómico Star Walk, estos son los lugares específicos con hora exacta donde ocurrirá el eclipse solar.

Nueva Zelanda (22 de septiembre)

Oban (Isla Stewart): comienza a las 06:37 NZST, alcanza su máximo a las 07:14 y finaliza a las 08:23.

comienza a las 06:37 NZST, alcanza su máximo a las 07:14 y finaliza a las 08:23. Christchurch: comienza a las 06:19 NZST, alcanza su máximo a las 07:08 y finaliza a las 08:18.

comienza a las 06:19 NZST, alcanza su máximo a las 07:08 y finaliza a las 08:18. Wellington: comienza a las 06:10 NZST, alcanza su máximo a las 07:04 y finaliza a las 08:15, con 66% del Sol cubierto.

comienza a las 06:10 NZST, alcanza su máximo a las 07:04 y finaliza a las 08:15, con 66% del Sol cubierto. Auckland: comienza a las 06:10 NZST, alcanza su máximo a las 06:55 y finaliza a las 08:04.

Australia (22 de septiembre)

Isla Macquarie: el eclipse comienza a las 05:13 MIST, alcanza su máximo a las 05:28 y finaliza a las 06:36.

el eclipse comienza a las 05:13 MIST, alcanza su máximo a las 05:28 y finaliza a las 06:36. Isla de Lord Howe: comienza a las 05:43 LHST, alcanza su máximo a las 05:46 y finaliza a las 06:16.

También puedes leer: iPhone 17: Cómo funciona la eSIM y qué opciones existen en México

Antártida (22 de septiembre)

Zucchelli Station: comienza a las 07:05 NZST, alcanza su máximo a las 08:10 y finaliza a las 09:17.

comienza a las 07:05 NZST, alcanza su máximo a las 08:10 y finaliza a las 09:17. McMurdo Station: el eclipse comienza a las 07:11 NZST, alcanza su máximo a las 08:16 y finaliza a las 09:23.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP