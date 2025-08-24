Salud sexual: Estudiantes crean condones que cambian de color al detectar ITS

Un grupo de estudiantes del Reino Unido ha llamado la atención internacional con una idea orientada a mejorar la salud sexual: un preservativo que podría alertar visualmente sobre infecciones de transmisión sexual (ITS). Aunque se trata de una propuesta conceptual, el proyecto ha sido reconocido por su potencial innovador.

Un preservativo que reacciona al detectar patógenos

El diseño, denominado S.T.EYE, plantea el uso de anticuerpos incorporados al material del condón (en este caso, látex) que reaccionarían ante antígenos específicos presentes en ciertas ITS. De producirse esa interacción, el preservativo cambiaría de color según la infección detectada:

Verde: clamidia

Amarillo: herpes

Púrpura: virus del papiloma humano (VPH)

Azul: sífilis

La idea fue desarrollada por tres alumnos de entre 13 y 14 años del Isaac Newton Academy en Essex, quienes participaron en los TeenTech Awards, un certamen británico que premia ideas creativas en ciencia, tecnología e innovación juvenil. El proyecto obtuvo el primer lugar en la categoría de salud.

Aún sin aplicación práctica

Pese al entusiasmo que ha generado en medios de comunicación y en potenciales inversores, es importante destacar que el condón aún no existe como producto comercial. No se ha fabricado un prototipo funcional ni se ha sometido a pruebas clínicas o científicas rigurosas.

Expertos en salud y tecnología señalan diversos desafíos antes de que el S.T.EYE pueda convertirse en una herramienta real:

Precisión diagnóstica ante la posible presencia de múltiples infecciones

Compatibilidad y seguridad de los materiales con el cuerpo humano

Factibilidad industrial para la producción a gran escala

Pruebas médicas, la única vía fiable por ahora

Aunque la propuesta ha generado debate sobre nuevas formas de detectar ITS, profesionales de la salud recuerdan que la única manera efectiva y segura de diagnosticar una infección de transmisión sexual sigue siendo a través de exámenes médicos realizados por personal capacitado.

El proyecto S.T.EYE permanece, por ahora, en fase conceptual. Aun así, su planteamiento representa un ejemplo de cómo las nuevas generaciones pueden contribuir con ideas disruptivas en temas de salud pública.

