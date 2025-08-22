Waltmart retiró estos camarones por "radioactividad", estos son los riesgos a la salud

La cadena Walmart ha retirado de sus estanterías ciertos camarones empanizados congelados de la marca Great Value tras advertencias de las autoridades sanitarias federales por una posible contaminación con cesio‑137, un isótopo radiactivo que representa un riesgo de salud si existe exposición prolongada.

Cómo se descubrió el problema

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó cesio‑137 en contenedores procedentes de Indonesia llegados a varios puertos de Estados Unidos, entre ellos Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah. A raíz de ello, la FDA realizó análisis adicionales y confirmó la presencia del isótopo en una muestra de camarones empanizados importados por PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).

Aunque los envíos que arrojaron resultados positivos no ingresaron al comercio, otros provenientes del mismo proveedor sí llegaron a las tiendas sin activar alarmas, lo que derivó en el retiro inmediato de los productos afectados.

Productos afectados y territorios

Se retiraron los camarones crudos congelados Great Value con códigos de lote 8005540‑1, 8005538‑1 y 8005539‑1, todos con fecha de caducidad del 15 de marzo de 2027. Estos productos fueron vendidos en 13 estados: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

Riesgos del cesio‑137 y actuaciónde la FDA

La FDA aclaró que los niveles detectados de cesio‑137 se encuentran muy por debajo del umbral de intervención, por lo que no implican un peligro inmediato. Sin embargo, advirtió que la exposición constante a pequeñas dosis podría aumentar el riesgo de cáncer, ya que este isótopo puede dañar el ADN de las células vivas. El cesio‑137 surge como subproducto de procesos nucleares y puede hallarse en el entorno, pero su presencia en alimentos requiere vigilancia estricta.

Medidas tomadas por FDA y Walmart

La FDA ha prohibido temporalmente la importación de productos de BMS Foods hasta que resuelva las condiciones que permitieron esta posible contaminación, indicando que podrían haber sido “preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres” .

Walmart, a su vez, afirmó que “la salud y seguridad de nuestros clientes es siempre nuestra máxima prioridad”, retiró los productos y activó restricciones de venta. Además, los consumidores pueden devolver los camarones para obtener un reembolso completo.

Recomendaciones para los consumidores

La FDA aconseja no consumir, servir o preparar los camarones afectados. En su lugar, se deben desechar o devolver al punto de compra.

Aunque una sola porción no implica peligro inmediato, esta medida busca reducir la exposición acumulativa a la radiación. Si alguien está preocupado por una posible exposición, se recomienda consultar a un profesional de salud. Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental advierte que el cesio‑137 puede acumularse en tejidos blandos, aumentando el riesgo de cáncer con exposiciones repetidas a largo plazo.

Hasta el momento, no se han detectado otros productos contaminados en el mercado estadounidense. La FDA continuará supervisando las importaciones y trabaja en coordinación con otras agencias para evitar nuevos casos. Walmart se comprometió a mantener su colaboración con las autoridades y su proveedor para asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria.

Con información de AP

BB