Miércoles, 27 de Agosto 2025

Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY miércoles 27 de agosto de 2025?

A las 8:00 am de este miércoles 27 de agosto de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
 

Por: El Informador

Este es el Índice de calidad del aire en el AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este miércoles 27 de agosto de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas.

Índice de calidad del aire:

 ESPECIAL / SEMADET
Santa Margarita: 18 puntos IMECA 
Santa Anita: 34 puntos IMECA 
Las Pintas: 41 puntos IMECA 
Miravalle: 37 puntos IMECA
Tlaquepaque: 28 IMECA
Oblatos: 25 puntos IMECA
Santa Fe: 50 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre

