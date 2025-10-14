Martes, 14 de Octubre 2025

Reportan nuevas fallas en la app de BBVA este 14 de octubre

A pesar del restablecimiento, usuarios en redes sociales han señalado que continúan experimentando dificultades con la app

BBVA ha estado respondiendo a los mensajes de quienes aún no logran acceder a sus cuentas, con el compromiso de resolver la situación a la brevedad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Luego de una falla generalizada en sus plataformas digitales, BBVA México informó que sus servicios fueron restablecidos alrededor de las 18:20 horas, tras más de cinco horas de interrupciones que comenzaron cerca del mediodía.

"Lamentamos la demora en la solución del problema y ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones que ocasionamos", comunicó el banco a través de sus redes sociales.

A pesar del restablecimiento, usuarios en redes sociales han señalado que continúan experimentando dificultades para iniciar sesión, realizar transferencias o utilizar diversas funciones de la aplicación.

BBVA ha estado respondiendo a los mensajes de quienes aún no logran acceder a sus cuentas, con el compromiso de resolver la situación a la brevedad.

Según diversos informes, el momento más crítico de la caída coincidió con el horario de pagos quincenales, lo que provocó una gran cantidad de quejas en redes sociales y en plataformas como Down Detector.

