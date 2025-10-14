Reportan nuevas fallas en la app de BBVA este 14 de octubre

Luego de una falla generalizada en sus plataformas digitales, BBVA México informó que sus servicios fueron restablecidos alrededor de las 18:20 horas, tras más de cinco horas de interrupciones que comenzaron cerca del mediodía.

"Lamentamos la demora en la solución del problema y ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones que ocasionamos", comunicó el banco a través de sus redes sociales.

A pesar del restablecimiento, usuarios en redes sociales han señalado que continúan experimentando dificultades para iniciar sesión, realizar transferencias o utilizar diversas funciones de la aplicación.

BBVA ha estado respondiendo a los mensajes de quienes aún no logran acceder a sus cuentas, con el compromiso de resolver la situación a la brevedad.

Según diversos informes, el momento más crítico de la caída coincidió con el horario de pagos quincenales, lo que provocó una gran cantidad de quejas en redes sociales y en plataformas como Down Detector.

MF