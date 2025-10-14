Martes, 14 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Este es el mejor celular Samsung de gama media, según la inteligencia artificial

Los dispositivos de gama media ofrecen calidad y un buen rendimiento por precios más accesibles

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cuál es el mejor celular Samsung de gama media, según la IA? ESPECIAL / SAMSUNG

¿Cuál es el mejor celular Samsung de gama media, según la IA? ESPECIAL / SAMSUNG

Así como los celulares de gama alta causan furor entre los usuarios, los dispositivos de gama media no se quedan atrás, pues ofrecen calidad y un buen rendimiento por precios más accesibles.

Estos teléfonos se caracterizan por incluir:

  • Pantallas de buena calidad
  • Procesadores potentes para multitareas
  • Cámaras versátiles
  • Baterías de larga duración
  • Conectividad 5G
  • Buen almacenamiento interno

Todo por una fracción del precio de los dispositivos de alta gama, haciéndolos una opción bastante atractiva para muchas personas.

En este sentido, se le preguntó a la inteligencia artificial de ChatGPT cúal es el mejor celular Samsung de gama media. Entérate a continuación.

Te puede interesar: Lista de los mejores celulares que puedes comprar a un bajo precio en Mercado Libre

¿Cuál es el mejor celular Samsung de gama media, según la IA?

Basados en reseñas recientes, la mejor opción de Samsung gama media en México y Latinoamérica, es el Samsung Galaxy A55 5G. Estas son sus características:

  • Pantalla Super AMOLED de 6.6" con tasa de refresco de 120 Hz.
  • Procesador bueno (Exynos 1480) y versiones con 8 GB RAM.
  • Buen conjunto de cámaras: cámara principal de 50 Mpx, selfie buena también.
  • Batería de 5,000 mAh que suele dar para uno o dos días, dependiendo del uso. 
  • Certificación IP67 (protección contra agua/ polvo), algo que no todos los gama media ofrecen. 
  • Buen soporte de software. 

El A55 logra un equilibrio bastante bueno: no es flagship, pero ofrece muchas de las ventajas de aquellos en su rango sin pagar precios premium.

En cuanto al precio, el costo de este smartphone puede variar dependiendo de la tienda o página donde se adquiera, así como de los GB de almacenamiento. Sin embargo, cuesta entre 5 mil y 9 mil pesos mexicanos.

ESPECIAL / SAMSUNG 
ESPECIAL / SAMSUNG 

Lee: Así puedes activar los resúmenes de mensajes en WhatsApp paso a paso

Lo que no es tan fuerte del A55

  • Carga rápida media (25W), no es de las más veloces. 
  • No tiene carga inalámbrica. 
  • En algunos casos los marcos/pantalla pueden sentirse algo “menos premium” que los gama alta. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones