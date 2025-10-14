Martes, 14 de Octubre 2025

Cómo protegerte de la nueva estafa del "toque fantasma" con la que roban tu dinero

Aunque la NFC se ha convertido en una herramienta práctica para realizar pagos de forma ágil y segura, también se ha transformado en un objetivo para los ciberdelincuentes

Los especialistas destacan que la seguridad digital depende tanto del usuario como de las medidas preventivas adoptadas por las entidades bancarias. CANVA

La practicidad de los pagos sin contacto podría estar representando un riesgo para muchos usuarios. En México y en distintas partes del mundo ya se ha detectado una modalidad de fraude denominada “toque fantasma”, una técnica que permite realizar cargos automáticos o clonar tarjetas y dispositivos móviles sin que el dueño se percate, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

Este método aprovecha la tecnología Near Field Communication (NFC), utilizada en tarjetas bancarias, relojes inteligentes y teléfonos móviles. Los estafadores emplean dispositivos lectores portátiles o teléfonos modificados para acercarlos discretamente a la víctima y efectuar cobros inmediatos, sin necesidad de contraseña o autorización visible.

LEE: iOS 26: Apple lanza nueva función que permite filtrar llamadas spam, así funciona

¿En qué consiste el “toque fantasma”?

La principal característica de este tipo de fraude es su rapidez. El delincuente solo necesita estar a menos de 10 centímetros del objetivo para activar una transacción o copiar los datos de la tarjeta. Este tipo de ataques suele presentarse en lugares concurridos como centros comerciales, estaciones del metro o conciertos, donde el contacto físico es constante.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, los criminales se aprovechan del descuido de quienes guardan sus tarjetas en bolsillos traseros o compartimentos externos de bolsos y mochilas. Desde esa distancia, pueden detectar la señal NFC y ejecutar cargos sin contacto previo.

Recomendaciones para evitar el fraude

Los expertos aconsejan desactivar la función NFC cuando no se utilice y guardar las tarjetas en fundas o carteras con protección RFID, las cuales bloquean las señales inalámbricas. También recomiendan activar notificaciones de movimientos bancarios y revisar con regularidad los estados de cuenta para identificar operaciones sospechosas.

Además, recuerdan que ningún banco realiza cobros automáticos sin autorización ni solicita acercar tarjetas a lectores portátiles fuera de una transacción legítima. En caso de detectar movimientos no reconocidos, se debe informar de inmediato a la institución financiera y notificar el incidente ante la Condusef.

LEE: ¿Cómo funcionan las videollamadas de estafa en WhatsApp?

