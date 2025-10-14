La practicidad de los pagos sin contacto podría estar representando un riesgo para muchos usuarios. En México y en distintas partes del mundo ya se ha detectado una modalidad de fraude denominada “toque fantasma”, una técnica que permite realizar cargos automáticos o clonar tarjetas y dispositivos móviles sin que el dueño se percate, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

Este método aprovecha la tecnología Near Field Communication (NFC), utilizada en tarjetas bancarias, relojes inteligentes y teléfonos móviles. Los estafadores emplean dispositivos lectores portátiles o teléfonos modificados para acercarlos discretamente a la víctima y efectuar cobros inmediatos, sin necesidad de contraseña o autorización visible.

¿En qué consiste el “toque fantasma”?

La principal característica de este tipo de fraude es su rapidez. El delincuente solo necesita estar a menos de 10 centímetros del objetivo para activar una transacción o copiar los datos de la tarjeta. Este tipo de ataques suele presentarse en lugares concurridos como centros comerciales, estaciones del metro o conciertos, donde el contacto físico es constante.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, los criminales se aprovechan del descuido de quienes guardan sus tarjetas en bolsillos traseros o compartimentos externos de bolsos y mochilas. Desde esa distancia, pueden detectar la señal NFC y ejecutar cargos sin contacto previo.

Recomendaciones para evitar el fraude

Los expertos aconsejan desactivar la función NFC cuando no se utilice y guardar las tarjetas en fundas o carteras con protección RFID, las cuales bloquean las señales inalámbricas. También recomiendan activar notificaciones de movimientos bancarios y revisar con regularidad los estados de cuenta para identificar operaciones sospechosas.

Además, recuerdan que ningún banco realiza cobros automáticos sin autorización ni solicita acercar tarjetas a lectores portátiles fuera de una transacción legítima. En caso de detectar movimientos no reconocidos, se debe informar de inmediato a la institución financiera y notificar el incidente ante la Condusef.

BB