BBVA: ¿Cómo sé si hacen cargos en mi tarjeta?

BBVA comparte algunas recomendaciones para verificar la autenticidad de una transferencia y detectar movimientos no autorizados en tus cuentas bancarias.Para confirmar que una operación se realizó de manera correcta y no se trata de un intento de fraude, es indispensable contar con el nombre del banco emisor, además de la clave de rastreo o el número de referencia de la transacción.Con estos datos, puedes optar por dos alternativas:Gracias a estas opciones podrás saber si el envío fue cancelado o, simplemente, nunca se ejecutó.BBVA advierte que otro tipo de fraude ocurre cuando alguien transfiere dinero desde tu cuenta sin tu permiso. Esto sucede, principalmente, cuando terceros obtienen tus datos personales o bancarios. Por ello, es fundamental evitar compartir esta información y mantener precauciones al utilizar tarjetas de débito o crédito, ya que los datos pueden ser vulnerados.Llevar un control constante de tus cuentas no solo te da tranquilidad y mayor control de tus finanzas, también te ayuda a reconocer con rapidez cualquier actividad irregular, como:Con información de BBVABB