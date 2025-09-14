BBVA: ¿Cómo sé si hacen cargos en mi tarjeta?

BBVA comparte algunas recomendaciones para verificar la autenticidad de una transferencia y detectar movimientos no autorizados en tus cuentas bancarias.

¿Cómo comprobar si una transferencia es real?

Para confirmar que una operación se realizó de manera correcta y no se trata de un intento de fraude, es indispensable contar con el nombre del banco emisor, además de la clave de rastreo o el número de referencia de la transacción.

Con estos datos, puedes optar por dos alternativas:

Banco de México: acceder a su página oficial y llenar el formulario correspondiente, proporcionando la fecha del pago, criterio de búsqueda (clave de rastreo o referencia), clave de rastreo, institución emisora e institución receptora.

acceder a su página oficial y llenar el formulario correspondiente, proporcionando la fecha del pago, criterio de búsqueda (clave de rastreo o referencia), clave de rastreo, institución emisora e institución receptora. Monitoreo en tu banco: revisar los movimientos de tu cuenta para confirmar si el dinero ya fue abonado. En caso de ser cliente BBVA, la aplicación móvil te permite hacer este seguimiento en tiempo real de forma rápida y sencilla.

Gracias a estas opciones podrás saber si el envío fue cancelado o, simplemente, nunca se ejecutó.

¿Qué son las transferencias no autorizadas?

BBVA advierte que otro tipo de fraude ocurre cuando alguien transfiere dinero desde tu cuenta sin tu permiso. Esto sucede, principalmente, cuando terceros obtienen tus datos personales o bancarios. Por ello, es fundamental evitar compartir esta información y mantener precauciones al utilizar tarjetas de débito o crédito, ya que los datos pueden ser vulnerados.

Cómo identificar movimientos extraños

Llevar un control constante de tus cuentas no solo te da tranquilidad y mayor control de tus finanzas, también te ayuda a reconocer con rapidez cualquier actividad irregular, como:

Cargos que no corresponden.

Suscripciones o cobros automáticos que no hayas autorizado.

Compras en línea que no recuerdes haber realizado.

Pagos adicionales vinculados a una compra legítima.

Seguro de protección BBVA

Con información de BBVA

BB