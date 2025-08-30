Objetos que nunca debes colocar cerca de tu módem si quieres mejorar tu WiFi

En la actualidad, el internet es una herramienta indispensable en cada hogar, ya que nos ayuda a realizar nuestras tareas cotidianas . Ya sea para el trabajo, la escuela o simplemente por interés personal, el WiFi es esencial para mantener la comunicación entre dispositivos electrónicos.

Sin embargo, es bastante común que la conexión no sea tan estable como necesitamos, ocasionando que los contenidos en nuestros dispositivos tarden en cargar o, en algunos casos, ni siquiera se puedan reproducir.

Aunque muchas veces culpamos a nuestra compañía de internet o atribuimos los problemas a fallas técnicas, en realidad existen ciertos objetos del hogar que pueden interferir con la señal del WiFi.

Por eso, aquí te contamos cuáles son los artículos que no debes tener cerca del router si quieres mejorar tu conexión:

Teléfonos inalámbricos

Aunque ya no son tan comunes, aún persisten en algunos hogares y suelen ubicarse en áreas como la sala, la cocina o las habitaciones. Es importante mantenerlos lejos del módem, ya que ambos funcionan con ondas de radio que compiten por el mismo espectro, generando interferencias que afectan la calidad de la red.

Microondas

Este electrodoméstico también puede afectar la señal, pues opera de manera similar, es decir, con ondas que interrumpen la conexión inalámbrica.

Acuarios o recipientes con agua

Aunque parezca extraño, el agua es un obstáculo físico para las ondas de WiFi. Cuando la señal debe atravesar objetos como acuarios, peceras, estanques decorativos o jarrones grandes, la velocidad se reduce y las interrupciones se hacen frecuentes. Una pecera pequeña puede disminuir parcialmente el alcance, mientras que un acuario grande puede bloquear la señal en habitaciones completas.

La capacidad del módem no solo depende de los objetos a su alrededor, sino también del espacio físico en el que se ubica y del tipo de paredes. Materiales como piedra, azulejo o metal pueden bloquear la cobertura de manera parcial o total. Por ello, evita colocar tu módem en lugares cerrados como clósets, cajones o detrás de muebles.

El lugar ideal para instalarlo es en un espacio abierto, elevado y al menos a un metro de distancia de cualquier dispositivo que use una tecnología similar.

